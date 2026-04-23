Une affaire d’hommes - Nicolas Ribowski - critique

Résumé : Près d’un magasin de cycles, Louis Faguet (Jean-Louis Trintignant) interpelle Servolle (Claude Brasseur), qui porte une roue de bicyclette visiblement d’une qualité exceptionnelle. Les deux hommes font connaissance et sympathisent autour de leur passion commune pour le cyclisme.

Critique : Faguet, promoteur immobilier bien installé, va intégrer l’équipe de cyclistes amateurs de Servolle qui chaque samedi s’entraîne aux abords de Paris. Un jour, Servolle, qui est commissaire de police, est appelé pendant un entraînement pour un meurtre qui semble être de nouveau l’œuvre d’un tueur en série. Arrivé sur les lieux, Servolle constate que la victime n’est autre que l’épouse de Faguet dont celui-ci est séparé. Servolle est d’abord surpris, Faguet lui ayant présenté, ainsi qu’aux autres cyclistes, une autre femme, Lalie (Béatrice Camurat), comme étant son épouse.

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Ce solide polar, très classique, mais bien orchestré, a surtout l’avantage de la confrontation Brasseur/Trintignant, alors tous deux au sommet de leur popularité. Ils s’étaient déjà croisés et se recroiseront, mais c’est dans ce film uniquement qu’ils sont tous deux têtes d’affiche. Le personnage Brasseur, râleur, impulsif mais généreux (un peu trop énervé peut-être), a trouvé en celui de Trintignant, secret et mystérieux, un ami avec qui il aime pédaler. Le meurtre va bouleverser cette belle relation.

Nicolas Ribowski, ancien assistant réalisateur et auteur de téléfilms, réalisait là le premier de ses deux seuls longs métrages de cinéma. On peut regretter qu’il en ait pas davantage signés. Une affaire d’hommes propose une belle direction d’acteurs avec un duo impeccable et des seconds rôles bien dessinés, tel Ensor, le policier concurrent de Servolle, interprété par Patrice Kerbrat ; ou encore M. Kreps, accusé d’être le tueur en série, campé par un Jean Carmet avec une belle tête d’ahuri ! De plus, le film est aussi un bel hommage la pratique du cyclisme amateur.

Pour son second long métrage, Ribowski proposera une comédie sociale, Périgord noir, avec Roland Giraud et Jean Carmet, tous deux déjà présents ici.