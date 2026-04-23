Une affaire d’hommes - Nicolas Ribowski - critique

Le 23 avril 2026
Situé dans le monde des cyclistes, ce solide polar est porté par le duo Brasseur/Trintignant. Le premier des deux longs métrages de Nicolas Ribowski.
- Réalisateur : Nicolas Ribowski
- Acteurs : Roland Giraud, Jean-Paul Roussillon, Jean-Louis Trintignant, Claude Brasseur, Jean Carmet, Éva Darlan, Peter Bonke, Greg Germain, Jacques Boudet, Patrice Kerbrat, Jean-Pierre Bernard , Béatrice Camurat, Élisabeth Huppert, Alain Claessens, Jacques Giraud, Jean Le Mouël
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Français
- Distributeur : L.C.J. Éditions et Productions
- Durée : 1h45mn
- Date de sortie : 10 novembre 1981
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Résumé : Près d’un magasin de cycles, Louis Faguet (Jean-Louis Trintignant) interpelle Servolle (Claude Brasseur), qui porte une roue de bicyclette visiblement d’une qualité exceptionnelle. Les deux hommes font connaissance et sympathisent autour de leur passion commune pour le cyclisme.
Critique : Faguet, promoteur immobilier bien installé, va intégrer l’équipe de cyclistes amateurs de Servolle qui chaque samedi s’entraîne aux abords de Paris. Un jour, Servolle, qui est commissaire de police, est appelé pendant un entraînement pour un meurtre qui semble être de nouveau l’œuvre d’un tueur en série. Arrivé sur les lieux, Servolle constate que la victime n’est autre que l’épouse de Faguet dont celui-ci est séparé. Servolle est d’abord surpris, Faguet lui ayant présenté, ainsi qu’aux autres cyclistes, une autre femme, Lalie (Béatrice Camurat), comme étant son épouse.
- Copyright Albina Productions S.a r.l.
Ce solide polar, très classique, mais bien orchestré, a surtout l’avantage de la confrontation Brasseur/Trintignant, alors tous deux au sommet de leur popularité. Ils s’étaient déjà croisés et se recroiseront, mais c’est dans ce film uniquement qu’ils sont tous deux têtes d’affiche. Le personnage Brasseur, râleur, impulsif mais généreux (un peu trop énervé peut-être), a trouvé en celui de Trintignant, secret et mystérieux, un ami avec qui il aime pédaler. Le meurtre va bouleverser cette belle relation.
Nicolas Ribowski, ancien assistant réalisateur et auteur de téléfilms, réalisait là le premier de ses deux seuls longs métrages de cinéma. On peut regretter qu’il en ait pas davantage signés. Une affaire d’hommes propose une belle direction d’acteurs avec un duo impeccable et des seconds rôles bien dessinés, tel Ensor, le policier concurrent de Servolle, interprété par Patrice Kerbrat ; ou encore M. Kreps, accusé d’être le tueur en série, campé par un Jean Carmet avec une belle tête d’ahuri ! De plus, le film est aussi un bel hommage la pratique du cyclisme amateur.
Pour son second long métrage, Ribowski proposera une comédie sociale, Périgord noir, avec Roland Giraud et Jean Carmet, tous deux déjà présents ici.
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