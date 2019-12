Une étoile est née (1954)

Résumé : Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu’à s’épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte mal le succès de sa femme et se remet à boire...

Notre avis : Norman Maine (James Mason), célèbre acteur, doit prendre la parole lors d’une soirée caritative hollywoodienne. En retard et saoul, il va entrer sur scène en force et perturber le numéro d’un groupe musical, dans lequel chante Esther Blodgett (Judy Garland). C’est elle qui va rattraper le coup et éviter le scandale

Une étoile est née est le premier remake du scénario écrit par Robert Carson et William A. Wellman, mis en scène en 1937 par ce dernier. Les deux rôles principaux y étaient tenus par Janet Gaynor et Fredric March.

Cette version, si elle reste une comédie dramatique, est aussi ouvertement une comédie musicale. Aucune scène n’est chantée, ni dansée artificiellement, mais de nombreux numéros de Judy Garland émaillent le film. La mise en scène sage de George Cukor n’en fait pas le grand long métrage qu’il aurait pu être. Le choix des comédiens est en revanche une belle réussite, qui ne manque pas de piquant en ce qui concerne Judy Garland. Si James Mason livre une composition impeccable et stylée comme à son habitude, c’est surtout l’actrice qui est étonnante : elle est pétillante, bondissante, s’avère une excellente danseuse et une très bonne chanteuse. Mais surtout, ce qui est très troublant, c’est qu’à cette époque, elle vit à titre personnel quasiment ce que vit le personnage de James Mason : comme lui, elle est alcoolique, sujette aux dépressions nerveuses, refusée par la plupart des studios, bien qu’encore jeune (trente-deux ans en 1954). Ce fut pour elle le film de la dernière chance, grâce à son producteur de mari Sid Luft, et une vraie réussite, puisqu’elle fut nommée, mais non récompensée pour l’Oscar de la meilleure actrice en 1955.

Il s’agit aussi de son dernier grand emploi au cinéma : après quelques films mineurs et quelques seconds rôles, elle mourut (accidentellement ou pas ?) d’une surdose de médicaments en 1969, à seulement quarante-sept ans.