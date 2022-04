Une femme du monde - Cécile Ducrocq - critique + test DVD

Résumé : A Strasbourg, Marie se prostitue depuis vingt ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, dix-sept ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l’argent, vite.

Critique : Derrière le terme travailleuse indépendante se cache une prostituée à son compte : un métier pleinement assumé par Marie (éblouissante Laure Calamy), se donnant corps et âme pour offrir une vie normale et surtout un avenir meilleur (c’est l’un des enjeux principaux de ce premier long-métrage de Cécile Ducrocq) à son fils Adrien (surprenant Nissim Renard) en pleine crise d’adolescence, du haut de ses dix-sept ans. Le rapport compliqué entre une mère et son fils en perte de repères est mis en avant avec justesse, subtil mélange entre une tendresse inaltérable se frottant à un comportement âpre : le décrochage scolaire et la démotivation d’Adrien sont des soucis majeurs pour Marie qui s’insurge contre l’inertie de son enfant (rechignant, par exemple, à se lever le matin) et l’absurdité d’un système scolaire avec lequel elle engage un dialogue de sourd ; ce dernier lui propose des pistes d’orientation farfelues exacerbant sa colère (un bac pro sécurité en est l’illustration). Son fils joue, de surcroît, la carte de la provocation en disant vouloir s’engager dans l’armée,. Marie déchante mais l’espoir renaît quand elle entend parler d’une école formant les meilleurs chefs de cuisine, là où elle vit (l’action se déroule à Strasbourg), par le biais d’un client régulier (un pharmacien sollicitant ses services, un mercredi sur deux, et auquel elle semble très attachée : n’aurait-elle pas le droit d’aimer comme tout le monde ?).

Cependant, Adrien a du mal à exprimer son attrait pour la cuisine lors d’un entretien de motivation fictif avec un collègue travesti, diplômé en droit, que sa mère côtoie. Il a les nerfs à vif, et rien ne sort, si ce n’est de la violence verbale. Il finit cependant par se livrer, et se montre ici extrêmement convaincant, à la grande et joyeuse surprise de Marie. D’ailleurs, l’école retient sa candidature. Mais le prix de l’excellence et du privé est exorbitant : neuf mille euros pour une entrée en janvier avec un premier acompte de cinq mille euros à verser impérativement avant la mi-décembre. Marie sollicite l’aide de sa banque qui se montre timorée : pas de prêt bancaire car ses revenus sont trop irréguliers et les fiches de paie ne sont pas le lot des catins. De même, ses parents refusent de l’aider financièrement. Comme d’habitude, pourrait-on dire, elle doit faire face seule. Elle conclut un deal avec son fils pour qu’il obtienne un petit boulot. Elle choisit alors de se prostituer également dans un strip club, en plus des trottoirs strasbourgeois, afin de gagner plus, mais elle va rapidement déchanter dans cet univers glauque malgré les paillettes. Les rapports intimes y sont parfois rosses et les relations entre collègues pas toujours roses. Une femme du monde est un film coup de poing avec des gants de boxe de velours : hygiaphone à la main, Marie, féminine et féministe, n’hésite pas à battre le pavé pour défendre, de plus, sa profession.

Le test DVD

Image :

L’éclairage est excellent même pour les scènes en intérieur où la nuit se déshabille.

Son :

Le son tient élégamment la route en épousant habilement des univers hétéroclites.

Bonus :

Un seul bonus à relever mais il est de taille :

Le court-métrage La Contre-allée (29 minutes - 2014) de Cécile Ducrocq, déjà avec Laure Calamy dans un rôle annonçant Une femme du monde, et récompensé par le César du meilleur court-métrage en 2016.