D’Ambre et de Feu - Hélène Canac - la chronique BD

Résumé : Lorsque son village est entièrement brulé par le Roi des Hommes, Kitsune comprend qu’elle est la dernière de son peuple, hybrides d’humains et d’animaux. Elle se lance alors dans une quête de vengeance, guidée par des esprits maléfiques...

Critique : Il y a quelque chose d’impressionnant, de stupéfiant même, à passer en un clin d’œil d’une ambiance mignonne à la désolation et à la profondeur des sentiments. Ne vous y trompez pas, D’Ambre et de Feu est clairement un album jeunesse, que l’on conseille dès 9 ans et jusqu’à 99, pour tous les publics. Mais dès le début, un effort est nécessaire pour ne pas se laisser engourdir par le côté naïf et doux de ces pages, tant les suivantes peuvent foudroyer de maturité et de sérieux. En effet, en jouant sur un massacre de masse, un génocide pour une différence physique, Hélène Canac se veut plus forte qu’un simple conte de princesse enfuie, d’amour brisé et d’esprit de la forêt. La vengeance est le fil rouge de cette histoire, où la fin de l’innocence est incarnée par différents personnages, fille, fils et aussi mère, sans oublier animaux et esprits parlant qui ont des opinions et des envies. Bref, ce monde créé de toutes pièces est riche, pertinent et inventif. Situé entre Miyazaki et Perrault, il parle à tous et s’impose comme une évidence pour les adultes et les enfants.

© Jungle / Canac

Si l’on jette un coup d’œil rapide au dessin, là encore on peut se faire une idée assez fausse de ce que propose graphiquement l’autrice : oui, les esprits malfaisants de la forêt ont cet aspect presque Pokémon qui ne peut pas faire peur, oui le Roi génocidaire a une barbe qui rappelle le Père Noël, mais les planches n’empêchent pas les blessures, les heurts et la désolation. Il ne faudrait pas réduire, mais agrandir le spectre du lectorat : les plus jeunes ne pourront pas être effrayés, mais les plus grands pourront apprécier une histoire drôle soutenue, par des visages drôles, des situations cocasses, mais aussi des moments plus rudes.

© Jungle / Canac

Joli conte d’une modernité évidente, prenant sa source et son inspiration dans une mythologie japonaise qui est un atout tout aussi vérifiable, D’Ambre et de Feu est un album à recommander ardemment.