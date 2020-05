Une fille facile - Rebecca Zlotowski - critique

Résumé : Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.

Copyright JulianTORRES/Les Films Velvet, 2019

Notre avis : C’est un conte d’été. Un peu à la manière des films de la fin des années 80 où les réalisateurs se plaisaient à mettre en scène, sous le soleil estival, des bimbos aussi sensuelles que diaboliques. Bien évidemment, la réalisatrice talentueuse, Rebecca Zlotowski, cherche à faire le buzz. Elle choisit Zahia Dehar pour incarner cette cousine venue de Paris, Sofia, dont l’euphémisme fille facile s’ajuste parfaitement aux rondeurs de son corps qui inondent, voire noient l’histoire. Car hélas, la jeune fille est réduite à un corps. Certes, elle emprunte la même logorrhée verbale que Brigitte Bardot en son temps, certes, elle est puissamment jolie, mais on ne peut pas en 2019 faire insulte à ce point à la féminité. Alors, on nous dira que c’est un film écrit par une femme sur une femme, et que de fait cela nuance le point de vue. Non, ce portrait est violent, tétanisant, et fait ombrage à la comédienne, déjà connue pour les scandales qui ont jonché sa jeune existence.

L’action se situe entre Marseille et Cannes. Elle se situe surtout sur le bord des calanques, sur des yachts resplendissants ou des villas de richissimes hommes et femmes d’affaires. Bref, notre jeune Sofia n’est pas tant attirée par les hommes plus âgés qu’elle, que pour les soins pécuniaires qu’ils peuvent lui prodiguer. La réalisatrice dépeint des personnages fortunés, totalement hors-sol, fréquentant des hôtels luxueux, partageant des repas sur des bateaux sublimes ou dans des demeures dont personne ne peut soupçonner l’existence. En réalité, là où la réalisatrice réduisait son personnage féminin à une caricature de la féminité, elle en fait de même avec ces gens riches campés dans une logique stérile de classe. Ils sont aussi riches qu’ils sont arrogants, présomptueux, et surtout écervelés. Les classes populaires les regardent de loin, mais quelles classes populaires ? Des gens qui habitent des appartements donnant exactement sur la Croisette. On ne peut pas pardonner à Rebecca Zlotovski de telles erreurs d’écriture, d’autant qu’elle écrit souvent ses films avec le non moins talentueux Teddy Lussi-Modeste.

Copyright JulianTORRES/Les Films Velvet,2019

Le grand débat qui traverse les médias est de savoir si Zahia Dehar est la nouvelle Bardot. On en oublie presque du coup le personnage incarné par Benoît Magimel qui grandit en maturité et charisme. Voilà sans doute la raison pour laquelle le film ne cède pas totalement à la désinvolture. Le comédien incarne un entremetteur d’affaires, dont on ne parvient pas à comprendre vraiment le métier. C’est un homme qu’on imagine issu des classes populaires, qui a réussi, et est capable du pire comme du meilleur. Il respecte profondément les jeunes filles qui se présentent à lui, et on pressent dans son regard, enfin un peu de considération pour ces deux pauvres héroïnes rabaissées à leur goût immodéré de l’argent. Mais le portrait n’est pas assez fouillé. La réalisatrice ne parvient pas à se détacher de ses deux comédiennes dont on s’effraye de la brutalité. Finalement, ces deux jeunes filles ne sont-elles pas l’ombre de leur personnage, étant prêtes à tout jouer pour faire la vedette au cinéma ?

Voilà donc un film qu’il faut se presser d’oublier. Si manifestement l’été sera inoubliable pour les deux héroïnes, la pâture sexuelle et matérielle dans laquelle elles se vautrent ne vaut pas le coup de s’y attarder beaucoup.