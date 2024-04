Grand Central - Rebecca Zlotowski - critique

Résumé : Gary est jeune, agile, il apprend vite. Il fait partie de ceux à qui on n’a jamais rien promis. De petits boulots en petits boulots, il est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il trouve enfin ce qu’il cherchait : de l’argent, une équipe, une famille.Mais l’équipe, c’est aussi Karole, la femme de Toni dont il tombe amoureux. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace.

Critique : Tout commence par l’altercation entre deux hommes dans un train. Gary se fait piquer son portefeuille mais parvient à le récupérer, en profitant de l’assoupissement, dans sa cabine, de son agresseur. A la sortie du train, sur fond de musique vibrante qui vient compresser une image parfaitement calibrée, les deux hommes échangent des regards malicieux, enfantins. Tout s’enchaine, et les voilà désormais à faire la queue aux abords d’une centrale nucléaire où un travail les attend. On y apprend que Gary a fait un BEP, plus précisément son premier trimestre. La mécanique romanesque du film est lancée, et ne s’arrêtera plus.

Grand Central marque le retour très attendu de Rebecca Zlotowski. Trois ans après son excellent premier film Belle épine, qui décrivait l’incapacité d’une jeune fille, confrontée au deuil, à exprimer ses émotions, la jeune cinéaste française gravit les échelons, un à un, et présente cette fois-ci son second long métrage à Un Certain Regard. Ici, les choses s’inversent, puisque l’émotion s’exprime partout, à chaque plan, dans les expressions, les regards : une fille, encore interprétée par la ravissante Léa Seydoux, aime deux hommes qui effectuent le même métier, celui de technicien nucléaire. Avec l’un, elle partage sa vie et projette de se marier ; avec l’autre, elle partage son corps et promet de tout quitter.

Romance interdite, peinte à la manière d’une fresque sentimentale où la lumière des regards amoureux se mêle aux gris sinistres d’une centrale nucléaire, Grand Central emprunte beaucoup au cinéma français. La richesse de ses dialogues, la proximité avec laquelle la caméra filme les groupes et les cris, la sensualité d’une relation mise à mal par l’engagement, sont autant d’éléments qui évoquent à la fois Truffaut, Pialat et Renoir. Zlotowski y ajoute, notamment par le biais d’une musique électrique, une forme de vitalité qui désormais caractérise son cinéma, autant bruyant que pudique, sulfureux que craintif. Sa capacité à explorer la complexité des relations et leurs rapports de force, mis en abyme par le contexte si particulier d’une centrale nucléaire, constitue certainement la plus grande force du film, qui écoute ses personnages avec attention, même quand ils n’ont rien à dire. Surtout, la cinéaste prouve, avec ce casting radieux, son talent à diriger des acteurs. Léa Seydoux et Tahar Rahim sont si sublimes qu’ils forment, à ne pas en douter, l’un des plus beaux couples vu au cinéma ces derniers temps. Derrière son physique au premier abord provocant, la jeune fille cache une fragilité qui ne cessera de s’exposer au fil de l’avancement du récit, tandis que Gary, personnage vivant dans l’instant présent, représente son parfait opposé. Rapidement, le goût de la chair deviendra un jeu, puis se transformera en goût de la vie.

Car finalement, c’est la vie qui caractérise le mieux Grand Central, film salé qui dévore les corps et les expressions de ses personnages avec une délicatesse remarquable ; film rugueux qui montre que l’amour a tout d’une centrale nucléaire.