Une histoire du cinéma français (1930-1939) - Philippe Pallin, Denis Zorgniotti - critique du livre

Résumé : "Une histoire du cinéma français" se présente comme une série d’ouvrages, classés par décennies successives (des années 30 à nos jours) pour offrir au lecteur un panorama complet du cinéma français. Pour chaque année sont mis en avant les films majeurs, un grand réalisateur, une actrice et un acteur ainsi qu’un grand dossier thématique abordant pour le cinéma les questions essentielles de la période. À travers ces analyses, et la mise en perspective des œuvres et des artistes dans un contexte historique, social, politique et même technique, ce livre se veut le récit pertinent – et à l’occasion, impertinent ! – de l’histoire, riche mais encore trop méconnue, de notre cinéma.

Critique : Premier tome d’une série de livres classés par décennies, Une histoire du cinéma français (1930-1939) a été coécrit par deux spécialistes du septième art. Philippe Pallin, inspecteur de l’Éducation nationale, a été enseignant et formateur en histoire et techniques du cinéma. Il est décédé en 2020, et son fils François lui rend un touchant hommage à la fin de l’ouvrage. Le second auteur, Denis Zorgniotti, est journaliste et critique de cinéma et musique. Une histoire de cinéma français est palpitant dans la richesse de sa documentation, la pertinence de ses analyses et son style élégant, les auteurs évitant à la fois l’hermétisme du jargon universitaire et les excès de la vulgarisation. Ils s’inscrivent dans la lignée de Claude Beylie, Raymond Chirat, Marcel Martin et autres passionnés (et passionnants) amoureux du cinéma français.

Préfacé par Jean-Pierre Jeunet, le volet 1930-1939 se concentre sur des années traditionnellement associées à un âge d’or, de… L’âge d’or (Luis Buñuel, 1930) à La règle du jeu (Jean Renoir, 1939), qui offre au livre sa photo de couverture avec un portrait de Paulette Dubost. Le contexte économique et sociopolitique de la décennie est mis en avant, de la Grande Dépression à l’entrée en guerre de la France, en passant par le Front populaire. Les auteurs mettent l’accent sur l’innovation majeure que constitua le cinéma parlant, thème du dossier de l’année 1930 (Et la parole fut). Les autres dossiers sont tout aussi intéressants, des coproductions franco-allemandes aux grands scénaristes, en passant par le réalisme poétique et Simenon au cinéma. Concernant les réalisateurs, Jean Renoir est cité trois fois dans « Le film de l’année », a droit à trois « Gros plans », un « Coup de cœur », une biographie et un dossier. Les auteurs restent ici fidèles à une certaine tradition universitaire qui fait de l’auteur de La grande illusion le patron, pour reprendre l’expression de Rivette. Mais ils sont nuancés dans l’analyse de sa filmographie et n’occultent pas pour autant René Clair, Marcel Carné, Jacques Feyder, Jean Vigo, Julien Duvivier ou Pierre Chenal, sans oublier les grands étrangers ayant tourné en France (Buñuel, Dreyer) et les deux cinéastes de la parole, Pagnol et Guitry, longtemps négligés des histoires du cinéma. On appréciera aussi ces élégants portraits d’acteurs, des monstres sacrés de légende (Darrieux, Gabin) aux stars relativement oubliées (Annabella, Viviane Romance), en passant par des actrices qui passeront de la gloire à la déchéance (Mireille Balin, Corinne Luchaire), sans oublier les grands seconds rôles dont certains ont aussi connu le haut de l’affiche (Dalio, Jules Berry). On regrettera juste la sévérité envers la personnalité de Sacha Guitry (préjugé qui remonte à la période Georges Sadoul de la critique) ; ainsi que l’absence dans les portraits d’actrices de l’iconique Simone Simon, qui tourna avec Marc Allégret et Renoir, avant d’être la muse de Jacques Tourneur et Ophüls. Les coquilles et erreurs sont rares (Birl Desbok, amant d’une célèbre actrice, était officier autrichien et non pas allemand). Il n’est pas superflu d’ajouter que l’iconographie de l’ouvrage est soignée (des photos de qualité, mais sans surcharge visuelle). Une histoire du cinéma français est disponible en livre imprimé (broché ou cartonné) et numérique (pdf et ePub).