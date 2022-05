La grande illusion - Jean Renoir - critique

Résumé : Durant la Première Guerre mondiale, le capitaine de Boëldieu (Pierre Fresnay) et le lieutenant Maréchal (Jean Gabin), pilotes de l’aviation française, sont faits prisonniers par les Allemands quand leur avion est abattu.

Critique : Les deux officiers vont être enfermés dans une prison où ils vont retrouver des compatriotes avec qui ils vont sympathiser. Des militaires d’autres nationalité, des Anglais notamment, partagent leur incarcération. Dans cette prison, on tue le temps en préparant de petits spectacles et en partageant les bons produits que certains reçoivent par colis. Derrière une bonne humeur affichée, les prisonniers creusent chaque nuit avec des moyens dérisoires, un tunnel qui pensent-ils, leur permettra de s’évader.

Jean Renoir réalisait là son film le plus célèbre, et par delà l’une des œuvres les plus citées dans le panthéon du cinéma mondial. Il eut pourtant beaucoup de mal à en trouver le financement malgré l’accord de Jean Gabin. À sa sortie en 1937, ce film résolument pacifiste ne connut pas le succès escompté, ni public, ni critique. Il faudra attendre l’après-guerre pour une première ressortie, mais dans une version tronquée, et surtout la fin des années 1950 pour bénéficier d’une version intégrale approuvée par le cinéaste.

Pourtant, Renoir réussissait une œuvre humaniste originale qui décrit la solidarité des prisonniers de guerre, bannissant, tout au moins en apparence, les différences sociales. Les personnages principaux sont extrêmement bien dessinés : Maréchal (Jean Gabin), homme du peuple et esprit frondeur ; Boëldieu (Pierre Fresnay), aristocrate de la vieille école qui sent que son monde disparaît ; Rosenthal (Marcel Dalio), héritier d’une riche famille juive, qui se plaît à partager ses colis ; ou encore Cartier (Julien Carette), titi parisien braillard qui alterne jeux de mots et chansonnettes. Ces hommes, qui normalement ne se seraient jamais côtoyés, se trouvent ici un but commun qui les lient, toutefois sans naïveté comme l’attestent plusieurs de leurs répliques.

Boëldieu trouvera aussi dans la personne du commandant allemand Rauffenstein (Erich von Stroheim), responsable de la prison, un alter ego en qui il se reconnaît, et avec qui il partagera avec une relative fraternité.

Voilà une œuvre universelle, partant d’une histoire apparemment simple de tentatives d’évasion, d’une grande humanité portée par des brillants dialogues (coécrits par le cinéaste et Charles Spaak) et une distribution exceptionnelle