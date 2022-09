Une idée géniale - la chronique du spectacle

Résumé : Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Critique : « Une idée géniale », c’est du boulevard classique avec tous ses codes : les portes qui claquent, le mari, la femme et l’amant, une avalanche de quiproquos, un rythme effréné… C’est particulièrement bien fait et bien mené. La comparaison avec Feydeau est très appropriée. Mais finie l’époque des scènes d’exposition pour introduire l’intrigue. On entre immédiatement dans le vif du sujet.

L’enthousiasme, généré par le spectacle généreux, plonge le public demandeur dans une forme d’euphorie qui fait accepter les invraisemblances propres au genre théâtral et à l’histoire. Ça fait partie d’un tout qui nous emporte dans une légèreté de mise.

Avec son allure de Droopy humain, Sébastien Castro excelle dans des rôles qu’il s’est taillés sur mesure. Il a vraiment un style comique qui lui est propre avec son phrasé, ses regards et sa gestuelle. C’est percutant, haletant, désopilant, avec des moments de grâce qui saisissent les zygomatiques. Ça bouge beaucoup ! À peine sorti de scène, Sébastien Castro nous surprend avec des stratagèmes qui permettent à ses personnages de rentrer presque immédiatement à l’autre bout du plateau. La fluidité est spectaculairement bien mise en scène par José Paul et Agnès Boury, grâce à un décor judicieux et peint aux couleurs de la passion.

Dans le bel écrin du Théâtre Michel, l’ensemble de l’équipe se donne beaucoup après avoir pu rôder le spectacle à Toulouse. Laurence Porteil, face à la tentation de l’adultère, oscille à merveille dans son jeu d’émotions, entre désillusion, incompréhension et regain d’amour. En se mettant eux-mêmes en scène, Agnès Boury et José Paul ont pu bénéficier mutuellement d’un regard extérieur. Elle est excellente avec sa capacité à servir le ton juste et bien dosé pour déclencher les rires. Il est très doué pour les ruptures de rythme, la jonglerie des mots et le renvoi de balles aux partenaires.

Le texte d’« Une idée géniale », édité par l’Avant-Scène Théâtre, semble avoir déjà trouvé sa place dans le répertoire des comédies de référence.