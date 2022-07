Une si belle famille - Fred Schepisi - critique

Résumé : Trois générations de Gromberg, portées par Mitchell (Kirk Douglas), le patriarche, se retrouvent pour une fête de famille. Chacun ayant choisi sa voie, les rapports vont être plutôt difficiles.

Critique : Le principal intérêt de ce long métrage, et malheureusement peut-être le seul, est d’avoir réuni trois générations de la famille Douglas pour interpréter les rôles principaux. Kirk, quatre-vingt-dix ans à l’époque, joue ici dans son avant-dernier rôle après une exceptionnelle carrière ; Michael le fils, qui lui aussi justifie d’une filmographie tout à fait réussie ; et le petit-fils Cameron, qui lui par contre a un parcours d’acteur pour le moins confidentiel. On peut aussi noter la présence de Diana Douglas, actrice elle aussi, qui fut l’épouse de Kirk de 1943 à 1951, et est la mère de Michael.

Le récit va raconter une tranche de vie, comme Hollywood sait le faire avec son idée de la réussite sociale, de la transmission, des écarts conjugaux et des difficultés causées par les jeunes.

Tout cela n’est pas bien original et a déjà été fait en mieux dans bien d’autres productions comparables.

On peut tout de même regretter que la seule œuvre, réunissant les deux célébrités Douglas et consorts débouche sur cette tragi-comédie convenue, pas franchement désagréable, mais d’une incroyable fadeur : le choc père et fils n’aura pas eu lieu.

On a connu le réalisateur australien Fred Schepisi plus inspiré, notamment avec les deux films qu’il tourna avec Meryl Streep, Plenty (1985) et Un cri dans la nuit (A Cry in the Dark 1988). En France le film est directement sorti en DVD en 2004.