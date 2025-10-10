Vautrin - Pierre Billon - critique

Le 10 octobre 2025
Adaptation plate et académique de Balzac tout juste sauvée par Michel Simon et une belle pléiade de seconds rôles.
- Réalisateur : Pierre Billon
- Acteurs : Michel Simon, Louis Seigner, Georges Marchal, Marcel André, Gisèle Casadesus, Maurice Schutz, Jacques Varennes, Pierre Labry, Line Noro, Lucienne Bogaert, Gisèle Préville, Madeleine Sologne, Michèle Lahaye
- Genre : Drame, Historique, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Compagnie Parisienne de Location de Films (CPLF)
- Durée : 2h00mn
- Date de sortie : 13 décembre 1943
Résumé : Le forçat Jean Vautrin (Michel Simon), s’évade du bagne et regagne Paris sous les traits de l’abbé Carlos Herrera. Sur le chemin, il rencontre par hasard l’impétueux Lucien de Rubempré (Georges Marchal).
Critique : Vautrin, comme Lucien de Rubempré, est l’un des personnages de la Comédie Humaine d’Honoré de Balzac, que l’on trouve dans plusieurs romans.
Vautrin va faire de Lucien sa créature pour le faire évoluer dans le Paris mondain et servir des funestes desseins.
Si l’adaptation de Pierre Benoît est plutôt fidèle à l’esprit balzacien, la mise en scène plate et sans originalité dessert le récit qui peine à retenir l’attention.
Côté interprétation, c’est le contraste qui domine. Michel Simon, comme d’habitude, est irréprochable, ici colosse indestructible et inquiétant. Il en va de même pour plusieurs seconds rôles très réussis : Louis Seigner, détestable à souhait ; Jacques Varennes, procureur tout en raideur ; Line Noro et Lucienne Bogaert, les complices de Vautrin ; ou encore Marcel André, juge écrasé par sa hiérarchie. On ne peut pas en dire autant du couple de jeunes premiers sur qui pourtant s’articule toute l’histoire : Georges Marchal, emprunté, croit s’en sortir en surjouant le héros romantique au désespoir ; et Madeleine Sologne, qui pleure beaucoup en hésitant entre son comportement d’ancienne courtisane aguerrie et celui de l’oie blanche pure et enamourée.
Michel Simon, tournera tout de suite après l’adaptation d’un autre auteur essentiel du XIXe siècle. Ce sera Au bonheur des dames d’André Cayatte d’après Émile Zola. Il y campera Baudu, un vieil homme qui va tout perdre. Il n’avait pourtant que 48 ans !
