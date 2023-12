Vermines - Sébastien Vaniček - critique

Résumé : Face à une invasion d’araignées, les habitants d’un immeuble vont devoir survivre.

Critique : Ces hommes dans le désert maghrébins soulèvent pas à pas des pierres, non pas pour y trouver de l’or, mais des araignées cruelles qu’ils revendent au marché noir en Europe à un prix juteux. Et justement Kaleb, quand il ne revend pas des chaussures de sport à la sauvette, se passionne pour ces animaux exotiques dangereux qu’il nourrit dans sa chambre surchauffée. Le jeune homme partage l’appartement avec sa sœur qui rêve de quitter le quartier populaire où ils vivent, à l’instar d’amis d’enfance. Sébastien Vaniček offre sa première œuvre de cinéma dans un récit faussement fantastique ou horrifique. En effet, si ces vilaines bestioles grandissent dans l’environnement sombre de l’immeuble afin de s’adapter à cet environnement et pourchasser les habitants, elles témoignent malgré elles d’un contexte social austère, à l’image de l’immeuble qui se dépérit lentement faute de moyens et de l’intervention de la puissance publique.

Copyright Tandem Films

Vermines faire preuve d’une véritable maîtrise dans la mise en scène pour un tout premier long-métrage. Les effets spéciaux sont modestes, la réalisation misant pour une fabrication à l’ancienne de son récit, véritablement laborieuse, au service de la peur et de l’horreur. Pour autant, Sébastien Vaniček n’abuse absolument pas de l’hémoglobine. Tout se joue dans les émotions qui se nouent entre les protagonistes, rattrapés par leur condition sociale et leurs souvenirs d’enfance dans la cité qui les a vus grandir. Bien sûr, le cinéaste a pour objet de provoquer l’effroi chez le spectateur et il y parvient fort bien. Mais il raconte aussi un état des banlieues dans un registre très original, éloigné des fictions de racailles dont le cinéma français nous a habitués. Les jeunes gens qui peuplent ce récit parlent le ouech certes, comme nombre de personnes de leur génération ; ils sont surtout déterminés à améliorer leurs conditions de vie, à fuir le déterminisme culturel dont ils pourraient être les victimes et à se rêver un ailleurs. Le choix idéologique du long-métrage fait ainsi de Vermines un récit presque plus politique que fantastique qui fait droit à la multiplicité ethnique et la bonhomie des sentiments amicaux.

Copyright Tandem Films

Maintenant, le long-métrage souffre de quelques maladresses liées aux premiers pas honorables sur les écrans de Sébastien Vaniček. Le film est en réalité trop bruyant. Les cris de la bande de copains poursuivis par les arachnides sont trop nombreux, quand il ne s’agit pas de larmes, de disputes ou de grossièretés. Sans doute que le réalisateur restitue un univers juvénile qu’il semble connaître de l’intérieur. Le scénario en rajoute parfois dans les émotions de ses jeunes protagonistes, quand il ne s’égare pas dans l’invraisemblance ou des incohérences qui peuvent perdre le spectateur. Mais tacler ce film relève de la mauvaise foi totale. Le réalisateur a mis en scène de véritables araignées, soigne ses décors de toiles sinistres, et joue avec brio sur les couleurs et lumières. Il faut souligner aussi l’habileté avec laquelle la caméra aborde le réel, les immeubles de la fameuse cité de Noisy-le-Grand construite à l’américaine, et le montage ciselé qui produit assurément l’effet d’épouvante.

Copyright Tandem Films

Vermines se révèle comme une première œuvre ingénieuse et habile qui joue subtilement avec les genres cinématographiques. Derrière ces araignées perfides et intelligentes, il faudra surtout retenir le sort réservé à nombre de nos concitoyens qui vivent dans les banlieues françaises, sans doute aussi mal considérées que ces insectes mangeurs d’hommes.