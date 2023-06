Vie privée - Louis Malle - critique

Résumé : Jill, sublime danseuse de la bourgeoisie genevoise, tombe secrètement amoureuse de Fabio, le mari de sa meilleure amie, Carla. Fabio est éditeur, homme de lettres et de théâtre. Pour fuir cet amour impossible, Jill se rend à Paris où elle devient top model puis vedette de cinéma. Harcelée par les paparazzi et le public, adorée puis honnie, elle perd le contrôle de sa vie personnelle et sentimentale. Son existence devient un enfer de plus en plus étouffant.

Critique : Produit par Christine Gouze-Rénal, Vie privée se situe dans la filmographie de Louis Malle entre deux de ses films les plus célèbres, à savoir Zazie dans le métro et Le feu follet. Coécrit avec Jean-Paul Rappeneau, le scénario a très vite été orienté sur la personnalité et le parcours de Brigitte Bardot. La star accepta la proposition et tourna le métrage entre deux productions de Roger Vadim, qui l’avait révélée dans Et Dieu… créa la femme. Vie privée frappe par sa noirceur en pointant l’envers du miroir de la célébrité. Jill est BB bien plus encore que Lola Montès avait des correspondances avec Martine Carol, à qui Bardot ravit son sceptre de sex-symbol au milieu des années 1950.

© Malavida, Gaumont

Louis Malle ainsi déclaré : « Ce que l’on appelle le mythe Bardot, qui est certainement un phénomène très important dans la mythologie moderne, est une chose qui peut sûrement s’expliquer. Mais c’est l’affaire de sociologues, ce n’est pas l’affaire de raconteurs d’histoires. Je crois bien qu’il y a beaucoup à dire sur l’étude des mythes sexuels qui interviennent dans la carrière de Brigitte Bardot, mais je ne crois pas que ce soit un phénomène que l’on puisse expliquer facilement au cinéma sans risquer de tomber, soit dans l’analyse intellectuelle qui débouche sur le film à thèse soit dans le genre d’explication qui relève de l’esprit d’un certain journalisme, comme France Dimanche. (...) Ce qui m’intéresse dans ce film, c’est que Brigitte Bardot est un personnage. Je n’ai pas de réponse à toutes les questions que pose ce personnage. J’en ai quelques-unes cependant. L’on ne passionne pas des millions de gens dans le monde, sans que cela ne corresponde à quelque chose. Il est intéressant de lui faire jouer un personnage qui lui permette d’être le plus proche d’elle-même, de ce qu’elle est dans la réalité. Ainsi on a le moins possible à "composer", à décaler. Pendant une heure trois quarts, on montre aux spectateurs Brigitte telle qu’elle est. Avec toute l’affabulation que vous voudrez, toute la part de création qu’on peut imaginer... mais on voit évoluer une personne qui est - je crois - assez réellement proche ce qu’est Brigitte dans la vie ».

© Malavida, Gaumont

Du harcèlement de la presse à scandale (le film annonce le court-métrage Paparazzi de Rozier) aux pressions du public, partagé entre fascination et mépris (terrifiante scène avec une voisine dans un ascenseur), Vie privée réussit à montrer l’ascension rapide d’une jeune femme dépassée par sa notoriété. Mélangeant lyrisme et sécheresse, scènes explicatives et ellipses, Louis Malle opte pour une démarche qui oscille entre fiction et documentaire. Par son montage en liberté, le film est bien dans la mouvance de la Nouvelle Vague, même si le réalisateur n’appartient à aucune chapelle et a toujours pris ses distances avec ce mouvement. Certaines scènes, filmées comme un reportage dans des rues d’Italie, semblent même rejoindre les expérimentations de réalisateurs plus traditionnels, tel René Clément avec Plein soleil. Surtout, la caméra dénote une véritable complicité avec Bardot, que Malle dirigera à nouveau dans Viva Maria !. BB s’y montre pourtant moins bonne actrice que dans La vérité de Clouzot, et ne sera véritablement démystifiée qu’avec Le mépris de Godard. C’est une des limites du film, qui souffre aussi du sous-emploi de Marcello Mastroianni. L’acteur clef de Fellini et Antonioni, doublé pour des raisons de coproduction, est en dessous de ses compositions mythiques de La dolce vita ou La nuit. Il manque aussi à l’œuvre une rigueur dans la structure, son montage donnant parfois l’impression d’assister à une longue bande-annonce, dépourvue de charge émotionnelle. Elle fut d’ailleurs, à l’époque, un échec commercial, eu égard au prestige de ses stars. Mais n’en demeure pas moins un long métrage honorable qui mérite l’attention des cinéphiles. Longtemps invisible, Vie privée à bénéficié d’une restauration à l’initiative de Gaumont et du CNC. Malavida le distribue en salle le 5 juillet 2023, après une avant-première au Festival de La Rochelle.