Vie privée - Rebecca Zlotowski - critique

Résumé : Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort d’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Critique : Mettre en scène Jodie Foster dans la peau d’une psychiatre assaillie par les doutes est une vraie gageure. Rebecca Zlotowski ne recule devant rien, et encore moins face à ce projet ambitieux qui joue habilement avec le policier, la comédie et le drame. Car rien ne semble réussir à la thérapeute importunée toute la journée par des jeunes sans scrupule polluant l’immeuble de leur musique, et surtout qui se retrouve avec un patiente de longue date, décédée par suicide. Les problèmes continuent avec un malade qui la poursuit pour son inefficacité, un cambriolage suspect et des menaces qui semblent vouloir couvrir un meurtre.

Vie privée est très dense. Le long-métrage n’hésite pas à ouvrir les cadres, plongeant le spectateur dans une enquête où le fantastique n’est jamais très loin. On se souvient évidemment de la grande Jodie Foster qui tentait de dompter un affreux psychopathe mangeur d’hommes. L’actrice a vieilli mais a pris une maturité qui donne à son personnage une véritable épaisseur. Elle incarne cette psychiatre sombre qui lutte contre ses émotions et donne à voir une vie intime et familiale absolument délétère. La disparition brutale de sa patiente se transforme en un défi pour revenir à l’essentiel et lâcher prise dans ce statut de médecin qui l’étreint.

Copyright George Lechaptois

Rebecca Zlotowski égratigne avec joie le lobby psychanalytique en le confrontant à des thérapies cognitives qui se rapprochent de formes de sorcellerie. En réalité, la réalisatrice met par terre toutes les certitudes, pour déployer un récit tortueux qui navigue entre l’enquête policière et le portrait psychopathique. Elle s’amuse à semer le doute dans le scénario qui s’autorise toutes les invraisemblances n’ayant de réalité qu’au cinéma. On ne sait plus qui est le plus fou, dans cette collection de personnages hauts en couleur et parfois inquiétants.

Hélas, le récit se termine un peu en nœud de boudin. En effet, les promesses de mystère sont très nombreuses dans la fiction, mais Rebecca Zlotowski ne parvient pas à les exploiter jusqu’à leur terme. Les grosses ficelles sont de rigueur dans un scénario qui se débat avec une série de portraits pas toujours aboutis. En fin de compte, le suicide de la patiente ne trouve pas vraiment de réponses ; du moins celles que la cinéaste apporte ne convainquent pas vraiment. Zlotowski se montre peut-être dépassée par un récit trop labyrinthique, confus, où l’invraisemblance prend le pas sur l’intérêt.

Copyright George Lechaptois

Vie privée n’est pas un mauvais film. Mais il est clair que ce n’est absolument pas le meilleur de Rebecca Zlotowski. Présenté hors compétition au Festival de Cannes de 2025, le long-métrage se délecte de pouvoir réunir dans une seule œuvre trois immenses acteurs, à savoir Jodie Foster, Daniel Auteuil et Virginie Efira. Comme de plus en plus au cinéma (comme s’il fallait compenser la concurrence avec l’offre sur les plateformes), le film est trop long pour tenir le spectateur en haleine jusqu’à la fin.

On est loin du parfum de scandale d’Une fille facile, dans lequel Rebecca Zlotowski avait dirigé Zahia Dehar. Le long-métrage est plus sage (mais en même temps moins maladroit), et confirme l’art de conteuse certain de la réalisatrice. On attend maintenant qu’elle retrouve l’ampleur des très beaux Grand Central et Les enfants des autres.