Vivre c’est rencontrer - Louis Dubertret - critique

Résumé : Dans un monde où les certitudes vacillent et où les disciplines semblent souvent s’ignorer, le professeur Louis Dubertret propose une réflexion originale qui relie science, médecine et spiritualité autour d’une idée fondamentale : vivre, c’est rencontrer. Que nous apprennent les découvertes récentes sur le cerveau, la génétique ou l’évolution de notre rapport aux autres ? Comment nos relations façonnent-elles notre identité, notre liberté et notre manière de comprendre le monde ? La quête de vérité est-elle une affaire de savoir ou d’expérience vécue ?

Critique : Loin d’un traité académique réservé aux spécialistes, l’auteur propose une réflexion accessible et profondément humaniste sur ce qui constitue le cœur de notre existence : la rencontre.

Dès les premières pages, Louis Dubertret défend une idée simple, toutefois féconde : nous ne vivons pas seulement dans un monde d’objets, de faits ou de connaissances, mais dans un univers de relations. Depuis la rencontre originelle qui donne naissance à la vie jusqu’aux liens qui façonnent notre personnalité, nos choix, nos croyances et notre rapport au monde, tout semble se construire à travers l’échange et l’interaction.

L’une des grandes qualités de cet ouvrage réside dans sa capacité à faire dialoguer des domaines que l’on oppose souvent. Les découvertes scientifiques les plus récentes sur le cerveau, la génétique ou l’évolution côtoient ici les grandes questions métaphysiques : qu’est-ce que la vérité ? Comment se construit la conscience ? Quel sens donner à notre existence ? Existe-t-il une dimension spirituelle irréductible à la matière ? L’auteur n’impose jamais de réponses définitives ; il invite plutôt le lecteur à poursuivre sa propre recherche.

Le ton est celui d’un homme de science qui a appris à se méfier des certitudes. Cette humilité intellectuelle traverse l’ensemble du livre et constitue sans doute son aspect le plus précieux. Dubertret rappelle que la vérité n’est pas une possession mais une quête, que le dialogue vaut mieux que le dogmatisme et que les désaccords eux-mêmes peuvent devenir des occasions de progression.

Au fil des chapitres, le lecteur découvre une pensée riche, parfois ambitieuse, qui cherche à relier les grandes questions contemporaines à l’expérience intime de chacun. Derrière les considérations scientifiques et philosophiques apparaît finalement une conviction profondément humaine : la qualité de nos relations détermine largement la qualité de notre vie. Les rencontres qui nous élèvent, nous interrogent ou nous transforment participent à la construction de notre identité et donnent sens à notre parcours.

Vivre, c’est rencontrer est ainsi un essai qui se lit autant comme une réflexion sur la connaissance que comme une méditation sur la condition humaine. Nourri par des décennies d’expérience médicale et universitaire, Louis Dubertret signe un texte exigeant mais accessible, capable de susciter la réflexion chez tous ceux qui s’interrogent sur les liens entre science, conscience et spiritualité. Un ouvrage stimulant qui invite moins à adhérer qu’à penser.