Les grandes personnes . Récits du naufrage de la Belle Héloïse – Tehem – la chronique BD

À mi chemin entre Robinson Crusoé et Gulliver, cette bande dessinée nous confronte à une question essentielle : que faisons nous de nos ignorances, et comment tolérer ce qui nous est inconnu ?

Résumé : Émilien de Terrecourt de Barzavet, jeune aristocrate, reprend l’affaire de marine marchande de son père et effectue son premier voyage, accompagné du capitaine du navire. Obstiné et sûr de lui, il refuse de suivre les recommandations du capitaine aguerri alors qu’une tempête approche. Dès cette première traversée, son bateau fait naufrage, emportant équipage et « marchandise » humaine — car Émilien est négrier. Il aurait pu libérer les hommes enfermés dans les cales et leur offrir une chance de survivre mais, se relevant égoïste, il s’enfuit seul dans une barque qui aurait pu sauver d’autres vies que la sienne. Au matin, lorsque l’accalmie revient, il s’éveille près d’une île. Dans la barque où il se croyait seul, il découvre Prudence, la cuisinière du navire que le jeune Emilien avait le soir même traité de façon méprisante. Prise de panique, elle s’était réfugiée dans la barque sous une bâche et s’y était endormie. Ensemble, bon gré mal gré, ils débarquent sur l’île où ils croient avoir aperçu des silhouettes sur la plage. Dans une jungle hostile, peuplée d’une faune et d’une flore inconnues, ils devront apprendre à survivre… avant de découvrir, stupéfaits, les habitants de l’île… de très Grandes Personnes. Une histoire à la fois fantastique et cruellement humaine.

Critique : Le dernier album de Tehem, réalisé en collaboration avec Appollo au scénario, Vingt Décembre, chroniques de l’abolition (paru en 2024 chez Dargaud), abordait déjà la thématique de l’esclavage. Dans ce nouvel ouvrage, il en est également question, mais sous un angle tout à fait différent. Le récit s’apparente à un fable, ou plutôt à une conte fantastique, qui transporte les lecteur·ices sur une île où tout semble étranger, et où nos deux héros le sont eux-mêmes. Étrangers l’un à l’autre, mais aussi aux peuples qu’ils vont rencontrer sur ce bout de terre encore vierge de toute influence occidentale à une époque que l’on imagine être le XVIIIe siècle.

Émilien, capturé puis emprisonné par une tribu composée de très grandes personnes à la peau noire, passe brutalement du statut de maître à celui d’esclave. Il subit alors le travail forcé et l’isolement. Prudence, de son côté, se retrouve seule et doit apprendre à survivre dans une nature hostile. En cherchant Émilien, elle découvre deux peuples farouchement opposés et radicalement différents. Quel sera le destin de Prudence et d’Émilien sur cette île, et parviendront-ils à survivre parmi ses habitants ? Le lecteur le découvre au fil des pages.

L’ouvrage s’articule autour de trois chapitres, encadrés par un prologue et un épilogue. Chaque chapitre relate la même situation, mais selon trois points de vue distincts : celui d’Émilien, de Prudence et de Jélé, un enfant de la tribu des Grandes Personnes. Ce procédé transforme cette histoire déjà singulière en un véritable conte philosophique. Chacun de ces trois personnages vit les événements de manière totalement différente. L’auteur livre leurs récits sans chercher à établir d’autre lien que celui des circonstances. Le résultat peut déstabiliser les lecteur·ices, les amenant à interroger leurs propres préjugés, jugements ou attentes. Lorsque l’on croit comprendre la situation, le chapitre suivant révèle que tout n’avait pas été dit. À celles et ceux qui cherchent une morale, mieux vaut passer son chemin : il n’y en a point d’énoncée. Pourtant, cette bande dessinée porte un message clair, laissant entendre que la tolérance ouvre la voie à l’apaisement et à la liberté, là où son absence engendre diverses formes de violence.

Le scénario repose sur une narration très fluide. La mise en page, classique, ne manque pourtant pas de dynamisme. Tehem parvient à représenter des situations tour à tour tragiques, humiliantes ou cocasses avec une simplicité déconcertante. Ses dessins sont d’une grande expressivité, tout comme les couleurs. L’ensemble est remarquablement maîtrisé, et le récit se déploie avec cohérence jusqu’à la dernière page. Le fantastique naît autant de la physionomie des peuples qui habitent l’île que de la nature luxuriante, foisonnant d’espèces inconnues. Enfin — et ce n’est pas anodin — malgré la part sombre et cruelle de certaines situations, le récit ne manque pas d’humour. Un humour fin et habile.

Suffit-il d’être de grande taille pour être qualifié de “grande personne” ? La grandeur d’âme n’est elle pas une qualité encore plus forte ? Un ouvrage très réussi, qui s’adresse aussi bien aux jeunes adolescent·es qu’aux adultes.