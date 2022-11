Votre maman - la chronique du spectacle

Résumé : Un fils et un directeur d’EHPAD s’affrontent autour du personnage d’une résidente. Entre facéties et oublis, elle rassemble les souvenirs de sa mémoire, éparpillés par un traumatisme d’enfance, Une drôle d’histoire dont il devient impossible de démêler le vrai du faux.

© Studio Hébertot

Critique : L’écriture de Jean-Claude Grumberg est alerte, planante, terriblement efficace. Les mots sont précis, jamais placés par hasard. Du travail d’orfèvre, de chirurgie aussi : c’est tranchant, minutieux, utile, propre dans un contexte de carnage et de déchéance dont on peut sortir par une approche sensible et émouvante.

Jean-Claude Grumberg a ajouté des scènes à la version initiale de la pièce et Wally Bajeux, qui signe une mise en scène inventive, a développé des intermèdes autour. Elle arrive à nous surprendre avec des idées inattendues et cocasses, en adéquation avec l’esprit de l’auteur qui apporte au spectacle sa voix complice.

Crédit photo : Jean-Luc Drion

Auteur et metteuse en scène subliment un sujet difficile et anxiogène en le traitant souvent de façon décalée et drôle alors même que l’histoire est très ancrée dans la réalité et la vraie vie. Un vrai tour de force.

Les comédiens se donnent beaucoup. Colette Louvois est admirable d’énergie dans le rôle très exigeant d’une mère qui oublie et s’oublie. Un parti pris clownesque a été choisi pour les rôles masculins. Le fils (Marc F. Duret) a l’apparence d’un Auguste et le directeur (Jean-Paul Comart) celle du clown blanc, et inversement. Morgan Costa Rouchy, en alternance avec Titouan Laporte, jouent plusieurs rôles secondaires mais qui ont toute leur importance. L’Ehpad est comme un cirque sédentaire au sein duquel déambulent situations satiriques et personnages qui paradent.

Votre maman est un spectacle bien vivant, emmené par une équipe qui se démène !