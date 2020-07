Wedding Nightmare - Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett - critique

Résumé : La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie.

Critique : Passer sa nuit de noces à fuir des psychopathes richissimes dans un château à la configuration labyrinthique, c’est le charmant programme qui s’impose à Grace Le Domas, candide jeune femme qui avait pourtant été avertie dès le départ qu’un renoncement au mariage était toujours possible. Mais l’innocente épouse ayant dit "oui", elle termine comme le gibier du mythique film de Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, Les chasses du comte Zaroff, poursuivie par une famille tout droit sortie du Cluedo, et qui a d’ailleurs fait fortune dans les jeux de société.

Si on passe outre l’absurdité de l’argument initial (une héroïne accepte de jouer à cache-cache la nuit de son mariage dans une ambiance de veille funèbre), on prendra un certain plaisir à cet affrontement, où majordome, père, mère, tante, frère, composent une bande de cinglés vampiriques qui auraient saisi les armes du colonel Moutarde et de madame Pervenche, pour s’en prendre à une "branche rapportée" (Grace est aussi et surtout victime de discrimination sociale). L’homogénéité économique des riches peut les rendre hargneux : c’est une courte morale que semble privilégier le film et il ne faut pas trop s’y attacher, l’essentiel étant dans l’attelage (pas toujours réussi) entre humour noir et thriller horrifique, avec quelques scènes sanguinolentes (et une fin pleine d’hémoglobine).

Au fur et à mesure, Grace se dépouille symboliquement de sa robe nuptiale, côtoie les ossements d’anciennes victimes, boxe un gamin qui lui en voulait, se met à jurer et à hurler, insultant la traditionnelle voiture qui ne s’arrête pas pour secourir un personnage en détresse. La femme soumise et impressionnée par sa famille d’accueil se mue en héroïne sudoripare construite par l’adversité. Si le rythme du long métrage ne faiblit jamais, on a tout de même l’impression, à mesure que l’histoire avance, d’avoir affaire à un jeu vidéo où il s’agit d’éliminer les ennemis les uns après les autres. C’est parfaitement idiot et globalement divertissant, avec une certaine dose d’humour (on mentionnera l’appel d’"assistance et sécurité", en voiture). Dans cette nuit de l’horreur, on règle aussi son compte au complexe d’Œdipe...