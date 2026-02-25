Critique

CINÉMA

Welcome to Europe - Thomas Bornot, Cyril Montana - critique

Le 25 février 2026

Dans une langue forcément militante et très argumentée, Thomas Bornot et Cyril Montana démontent pas à pas les préjugés qui pèsent aujourd’hui sur les migrants en Europe, et de surcroît en France. Un film instructif et incarné.

Galerie Photos

Copyright DHR distribution / A Vif Cinemas
spip-slider
Copyright DHR distribution / A Vif Cinemas
Copyright DHR distribution / A Vif Cinemas
Copyright DHR distribution / A Vif Cinemas

Votre avis

Votre note :
0 vote
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.