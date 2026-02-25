Welcome to Europe - Thomas Bornot, Cyril Montana - critique

Résumé : Cyril, petit-fils de réfugié politique espagnol, décide de s’engager, en mémoire de son grand-père, aux côtés des exilés. Il entame alors un périple de Paris jusqu’aux frontières de l’Europe, à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays, leurs proches, leur vie d’avant. Dans son voyage, il se lie d’amitié avec Yadullah, un jeune Afghan arrivé à Paris en 2022. Croisant récits d’exilés et analyses politiques et scientifiques, « Welcome to Europe » combat les idées reçues et la xénophobie, pour démasquer ce qui se cache derrière la fiction de l’immigration.

Critique : Cyril Montana part d’un constat simple : celui du parcours de ses grands-parents, espagnols, qui avaient fui en leur temps le régime de Franco et s’étaient retrouvés dans la même situation c’est-à-dire sans papier, abandonnés, et sans logement. Depuis, l’eau a coulé et le jeune Cyril est devenu écrivain, journaliste et documentariste. Et pourtant, comme image d’entrée, il y a le flux de la mer qui refoule éternellement des morceaux de radeau, des vêtements, qui sont les seules traces de ces personnes qui ont péri sur les flots.

Welcome to Europe est un film militant. Militant au sens qu’il cherche à déconstruire les stéréotypes et les représentations qui courent autour des migrants. Les deux cinéastes vont à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui appréhendent cette question, à commencer par des Afghans relégués sous les ponts de la ligne 2 au métro de la Chapelle, des femmes qui attendent dans un hôtel social la décision de l’État concernant leur régularisation, mais aussi des sociologues, des bénévoles, des politiques et des juristes de toute culture sociale. On se dit d’ailleurs que sans ces personnes engagées, le spectacle de la détresse humaine serait pire.

Et pourtant, le montée des nationalismes ne fléchit pas. Les réalisateurs ne lésinent pas sur les moyens didactiques pour convaincre les spectateurs du bien-fondé des motivations des migrants dans nos sociétés contemporaines et de la nécessité de leur réserver un accueil digne. Les cinéastes s’efforcent de donner une image la plus exhaustive possible de la question migratoire, qu’il s’agisse des dispositifs d’accueil et d’insertion, jusqu’aux navires ou les avions qui guettent des radeaux abandonnés sur les flots afin de les secourir. Ils tentent d’orienter et de lutter contre de préjugés qui ont la dent dure, en montrant la réalité, du moins une certaine réalité, tranchant avec les discours populistes ou radicaux.

Welcome to Europe porte bien son nom. Thomas Bornot et Cyril Montana ne plaident pas en faveur de mouvements migratoires illimités. Ils défendent des accueils dignes, une considération inconditionnelle pour l’être humain qui habite chaque migrant, trop souvent relégué à une notion de chiffres ou de dépenses publiques. Ils filment l’humanité telle qu’elle est, dans l’universalité du monde, rappelant que chaque être, quel qu’il soit, a le droit au respect de sa différence et de son intégrité physique et psychique. Le panorama dure près de deux heures, un temps long pour un documentaire mais nécessaire pour appréhender le sujet dans toutes les dimensions.

Welcome to Europe est très dense et documenté. Le spectateur ressent la rigueur intellectuelle et éthique du journaliste. Les entretiens nombreux apportent beaucoup dans la compréhension des phénomènes que le film décrit. L’enjeu véritable est d’apporter un regard critique sur les poncifs qui circulent autour de la migration et empêchent de penser sereinement. Pour autant, si le point de vue se centre sur les migrants eux-mêmes et leurs défenseurs, il aurait été intéressant de donner la parole justement à celles et ceu qui véhiculent des représentations négatives sur les migrants, afin de comprendre la mécanique de l’exclusion, du rejet et du racisme, et mieux la contrer.

Welcome to Europe est un film qui aide à réfléchir, à prendre le pari que la réalité n’est pas toujours celle qu’on voudrait nous vendre. Maintenant que le film est clos, le vrai chemin commence pour le spectateur qui doit à son tour admettre que le simplisme politique est un danger public.