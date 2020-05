White house down - Roland Emmerich - la critique

Résumé : Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il rêvait : assurer la protection du président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. Alors que le gouvernement américain sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le président, et le pays tout entier…

Critique : Baissez vos armes ! Il ne s’agit que de Roland Emmerich. C’est un code rouge, il est hors de question de tirer à feux croisés. Après tout, de quoi le réalisateur s’est-il rendu coupable ? Faire exploser la Maison-Blanche pour la troisième fois, après 2012 et Independence Day ? Diriger Godzilla ? Commettre The Patriot ? Broutilles. Avec White house down, le spécialiste des films catastrophe nous invite une nouvelle fois à déguster du pop-corn et siroter un soda devant une pluie de bombes, de tirs de mitraillettes et autres situations folkloriques. Oserons-nous glisser que nous l’avions vu venir gros comme une maison ?

Après la sortie de La chute de la Maison-Blanche en mars dernier, Roland Emmerich a décidé qu’il était temps pour lui de se tailler la part du lion dans le gâteau des fantasmes américains. Il envoie en première ligne un héroïque combattant, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler un certain John McClane, pour sauver le président, sa fille, l’Amérique et aussi le Moyen-Orient. Le spectateur a évité de justesse une attaque de la Corée du Nord en guise de sucre glace. Notre audacieux personnage s’empresse donc de venir en aide au chef du pouvoir exécutif, lui-même ayant des airs de Barack Obama. Pacifiste acharné, ce dernier illustre plaisamment l’essence même du complexe de Dieu dont souffre l’entière nation américaine. Atteint du syndrome du sauveur, on s’attendrait même à ce qu’il sorte un paquet de feuilles, pour se rouler un joint de marijuana en chantant du Joan Baez. Rien à voir donc avec la politique actuelle du président des Etats-Unis et ses véritables interventions à l’étranger.

Outre-Atlantique, tous les militaires et les vétérans de l’armée américaine se sont vus offrir l’accès à la projection du film le jour de la fête nationale américaine en remerciement du service rendu à la nation. Quitte à faire les choses, il faut les faire bien. Quant au scénario de White house down, en deux temps trois mouvements (ou plutôt deux heures douze), c’est plié ! Channing Tatum a sauvé le monde et Jamie Foxx retourne à sa distribution des indulgences. Les deux comédiens, qui s’entendent par ailleurs comme larrons en foire, nous arrachent heureusement plus d’un sourire avec leur franche énergie. Le casting du film mérite enfin qu’on lui accorde un second regard. On y retrouve avec plaisir Jimmi Simpson dans le rôle du hacker déjanté, mais également des acteurs révélés par le petit écran : Rachelle LeFevre, la rouquine incendiaire d’Under the dome, Lance Reddick de Fringe, Peter Jacobson, l’acolyte taciturne du Docteur House...

Une fois tout ce bruyant charivari terminé, on assiste à une charmante scène où une fillette agite un drapeau américain et émeut ainsi aux larmes les militaires chargés de faire exploser les lieux. On ne saurait que trop recommander à Roland Emmerich de s’essayer à l’autodérision. Le réalisateur échapperait sans doute un peu aux sarcasmes de la presse et des spectateurs, las de voir sans cesse les caricatures de films et d’idées foisonnant partout.