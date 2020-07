Whitney : Le Droit d’être moi - Nick Broomfield , Rudi Dolezal - critique

Résumé : Documentaire retraçant la carrière de la chanteuse Whitney Houston, de son heure de gloire au début des années 1990 à son décès soudain en février 2012.

Critique : C’est l’histoire d’une voix d’or qui se brise sur un rêve de gloire et d’argent, un récit sans cesse renouvelé au royaume du show-business. Mais la trajectoire de Whitney Houston est édifiante à bien des égards. Ce documentaire en est à la fois la preuve sur le fond et la forme. Son contenu évoque d’abord la trajectoire d’une petite fille éduquée dans un environnement musical privilégié (sa cousine Dionne Warwick est une célèbre chanteuse), mais qui est aussi consciente de ce que signifie le racisme, quand on est une Noire états-unienne, au cours des années 60.

La jeune Whitney apprendra très vite, à ses dépens, que dans l’industrie musicale également, l’image d’une chanteuse pop glamour est préférable, dès lors qu’on n’est pas une artiste blanche et qu’il s’agit de devenir numéro 1.

La première partie du documentaire aborde véritablement le parcours musical de l’artiste, mais aussi l’inimitié qu’elle suscite d’emblée chez certains auditeurs, qui lui reprochent notamment de produire une musique commerciale, destinée à satisfaire un très large public. Après avoir vendu des millions d’albums, battu le record de premières places successives détenues par les Beatles et les Bee Gees, après avoir connu un succès colossal avec Bodyguard et sa reprise mémorable de I Will Always You de Dolly Parton, Whitney Houston amorce un long et inexorable déclin.

Ce qu’on retient évidemment, dans cet hommage, c’est la voix de l’interprète, dont le film ne détaille absolument pas l’ambitus, comme si la technique de la chanteuse n’intéressait pas, au-delà des banalités proférées par les intervenants, qui invoquent volontiers le divin (star et don formant un tout symbiotique). Au fur et à mesure que le récit chemine vers une prévisible fatalité, la diva tragique seule semble retenir l’attention. Le beau conte, où elle se vit elle-même comme la fée Carabosse (elle se juge sa pire ennemie au cours d’une interview), devient un cauchemar sous projecteurs.

Le propos du documentaire s’infléchit, adopte à l’égard de la vedette la curiosité voyeuriste des journaux à scandale, se focalise sur la romance tourmentée de Whitney avec le chanteur américain et Bobby Brown, véritable bad boy. En sa notoire compagnie, l’artiste plongera dans l’enfer des drogues, pas aidée par certains membres de son entourage, qui se montreront plus cupides que bienveillants.

Les vidéos intimistes, les coulisses des tournées où le vernis de la star se fissure, nous donnent l’impression d’être de trop. Whitney Houston a continué de produire des albums, sans doute médiocres, mais le film n’en a cure. Il se calque sur les réactions des médias que seules les ultimes prestations scéniques, largement entravées, semblaient exciter. Elles mobilisaient aussi l’attention des réseaux sociaux, entre rires et désolations.

En bout de course et à bout de forces, la chanteuse meurt dans une baignoire d’un hôtel luxueux de Beverly Hills. Comme Morrison, autre grand fracassé du show-business. Comme d’autres stars à venir, hélas, que les foules consommeront et consumeront.