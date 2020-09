Yuki, le secret de la montagne magique - Tadashi Imai - Critique

Plus qu’un film pour enfants, Yuki est un chef-d’œuvre de l’animation qui permettra aux cinéphiles de découvrir l’une des inspirations de Princesse Mononoké , mais aussi et surtout le cinéma de Tadashi Imai, auteur encore méconnu, malgré un Ours d’Or à Berlin pour ses Contes cruels du bushido (1963).

Résumé : Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L’année de ses treize ans, elle est envoyée chez les humains pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au risque d’être transformée en un sombre vent hurlant. Confrontée au mauvais sort des habitants d’un village du Japon féodal, elle découvre que la cause de tous leurs maux est bien plus mystérieuse que ce que l’on croit...

© KL Films / Mushi Production / Nikkatsu Corporation

Critique : Visionner la version restaurée de Yuki, le secret de la montagne magique procure une expérience similaire à celle qui consisterait à découvrir un épisode de la série animée qu’on regardait, chaque après-midi, en rentrant de l’école : c’est un film que l’on n’a jamais vu, mais qui a le goût savoureux d’une vidéo qui aurait bercé notre enfance.

Sorti en 1981, Yuki est, de fait, le deuxième long-métrage produit par le second studio Mushi Production, alors que le premier avait dû fermer ses portes en 1973 après avoir offert au public, d’abord japonais puis occidental, les séries et les films réalisés et inspirés par son fondateur, Osamu Tezuka : or, le long-métrage n’est, de toute évidence, pas sans évoquer, à la fois dans le trait et l’animation, des animes comme Astro Boy, Le Roi Léo ou la trilogie Animerama, autant d’œuvres avec lesquelles ont grandi des spectateurs du monde entier.

© KL Films / Mushi Production / Nikkatsu Corporation

Écrit d’après une histoire de l’écrivain Ryūsuke Saitō comme un conte folklorique traditionnel, le long-métrage animé de Tadashi Imai s’inscrit, en outre, dans une tradition cinématographique qui ne peut que rappeler de vibrants souvenirs aux cinéphiles : Yuki, dont le premier sous-titre français était Le combat des shoguns, reprend ainsi les éléments traditionnels du jidaigeki, seigneurs, samouraïs et paysans, et certains rebondissements de son intrigue rappellent des chefs-d’œuvre du genre comme les Sept Samouraïs ou Le révolté de Nagisa Oshima.

L’amateur d’animation nippone ne pourra qu’être frappé par la parenté entre Yuki et Princesse Mononoké : certes, presque vingt ans après Tadashi Imai, le chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki met en scène une kami, qui est toujours une jeune femme envoyée pour libérer les humains de leurs malheurs ; mais il se clôt, lui aussi, sur un affrontement dantesque entre son héroïne et un colossal adversaire.

© KL Films / Mushi Production / Nikkatsu Corporation

Enfin, le long-métrage porte la marque de l’époque à laquelle il a été produit. Après avoir collaboré, durant le guerre, à la propagande d’État en réalisant un film à la gloire de l’armée impériale, L’École militaire de Numazu (1937), Tadashi Imai adhéra, au lendemain de la défaite japonaise, au courant marxiste dont la pensée irriguera désormais son œuvre, quitte à le contraindre à quitter la Tōhō : or, dans Yuki, qui fut le seul et unique long-métrage de sa longue carrière, le cinéaste prend résolument le parti des paysans, des orphelins et des mendiants contre la caste des guerriers et des seigneurs, une posture qui relevait alors, tout simplement, de la décence commune.