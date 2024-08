Zorro - Duccio Tessari - critique

Résumé : Diego de la Vega, dévasté par l’assassinat de son ami le gouverneur du Nouvel Aragon, est bien décidé à se venger. Il mène l’enquête en observant le colonel Huerta, un homme cruel aux attitudes de véritable dictateur auprès des plus faibles et des plus pauvres. L’arrivée en ville de Diego coïncide étrangement avec celle d’un mystérieux homme masqué, appelé Zorro, défendant les opprimés...

Critique : Souvent mis à l’écart au profit de la version de 1990 avec Antonio Banderas et de la série télé des années 1950, le Zorro de Duccio Tessari, réalisateur prolifique qui a œuvré dans beaucoup de genres, reste pourtant une œuvre légère et sympathique s’adressant avant tout aux plus jeunes mais également aux amateurs de films d’aventures. Dès le début des années 1970, notre Alain Delon national se tourne vers un cinéma plus populaire, côtoie Jacques Deray, Alain Jessua ou encore Duccio Tessari de l’autre côté des Alpes, avec lequel il tourne le classique, mais néanmoins efficace, Big Guns - Les grands fusils, poliziottescho nerveux doté d’un casting des plus hétéroclites (coproduction oblige) où Roger Hanin donne la réplique à Richard Conte et Umberto Orsini.

En 1975 sort donc sur les écrans une nouvelle version de Zorro, coproduit par l’acteur, désireux de se tourner vers un cinéma plus familial et faire plaisir à son fils. Véritable succès international au box-office, cette réalisation franco-italienne bénéficie d’un budget plus confortable que la moyenne qui permet d’afficher des décors grandioses et luxueux ainsi que de nombreuses scènes d’action réussies.

Dans le rôle du justicier masqué, Alain Delon, entouré de la belle Ottavia Piccolo et du grand acteur anglais Stanley Baker, pousse l’art du cabotinage "jusqu’à 11", surtout lorsqu’il s’agit de jouer un noble efféminé, et se glisse sans difficulté dans le costume du héros créé par Johnston McCulley en 1919. Entre un Big Guns et un Flic Story, ce dernier se lâche comme jamais dans cette aventure mélangeant grosse comédie très appréciée du public italien de l’époque, romance et aventures de cape et d’épée, le tout accompagné d’une musique légère des frères Guido et Maurizio De Angelis. Affichant un lien de parenté évident avec la série des années 1950 rediffusée régulièrement aujourd’hui, surtout dans le choix de Moustache pour incarner le sergent Garcia, le Zorro de Tessari n’a donc rien à envier à ses concurrents et reste encore aujourd’hui un divertissement fréquentable.

LE TEST DVD

Sidonis nous permet de voir enfin ce Zorro bisseux en version intégrale et dans de bonnes conditions grâce à une édition DVD soignée.

Les suppléments :



Outre la bande-annonce d’usage et une présentation du film (6’), Sidonis a eu la bonne idée d’ajouter le documentaire "Zorro, héros californien" (46’), animé par Christophe Champlaux, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le personnage et ses nombreuses adaptations.

L’image :



Très belle copie au format respecté qui restitue bien les couleurs chaudes de la photographie, malgré quelques instabilités.

Le son :



Deux pistes italienne et française en mono de bonne qualité et sans souffle, surtout pour la version originale. Le film étant présenté pour la première fois en version intégrale, certains passages sont donc en italien.