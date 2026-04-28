Trois mille dollars mort ou vif - Alfred E. Green - critique

Résumé : À Santa Maria, une petite ville du Nouveau-Mexique, on installe une tribune pour le discours du nouveau shérif, le célèbre Pat Garrett (Charles Bickford). Au moment où commence la cérémonie, arrive un étranger, un certain Ross McEwen (Joel McCrea), qui se dirige vers la banque.

Critique : Voilà un bien curieux petit western qui ne manque pas de charme. D’abord, il n’y a aucun coup de feu, même si tous sont armés, et le récit dégage un réel humanisme d’un bout à l’autre.

Ross, même s’il dévalise une banque, le fait pour aider son père, et promet au banquier de rembourser, ce qu’il fera !

Dans sa fuite, il ne va rencontrer que des personnes qui feront tout pour l’aider : d’abord Monte Marquez (Joseph Calleia), un propriétaire mexicain de plusieurs saloons, qui va devenir un ami ; l’infirmière Fay Hollister (Frances Dee), fraîchement mutée dans l’ouest, et qui ne sera pas insensible au charme du cow-boy en fuite ; et même Pat Garrett, qui va tout faire pour lui éviter une lourde peine s’il est pris.

Vif, sans temps mort, ce western doté d’un solide scénario, possède aussi une lumière exceptionnelle due à Russell Harlan, un directeur de la photo spécialiste du film d’aventures, qui a travaillé notamment pour Billy Wilder, Howard Hawks, ou encore Blake Edwards.

Un western de série B, sans prétention, qui mérite d’être découvert.

À noter que Joel McCrea et Frances Dee étaient époux à la ville : de 1933 à la mort de McCrea en 1990.

Le titre alternatif Le destin du fugitif a pu être utilisé à la sortie initiale, notamment en Belgique.