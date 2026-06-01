Disclosure Day - Steven Spielberg - Fiche film

Le 8 juin 2026
- Réalisateur : Steven Spielberg
- Acteurs : Colin Firth, Emily Blunt, Eve Hewson, Elizabeth Marvel, Wyatt Russell, Henry Lloyd-Hughes, Josh O’Connor, Jim Parrack, Colman Domingo
- Genre : Science-fiction, Thriller
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Universal Pictures France
- Durée : 2h25mn
- Date de sortie : 10 juin 2026
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Résumé : Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.
Critique prochainement :
- Josh O’Connor, Emily Blunt
- © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.
- Josh O’Connor
- © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.
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