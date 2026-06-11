Trilogie Very Bad Trip - Todd Philips - critique

Résumé :

1/ "Very Bad Trip" : Doug (Justin Bartha) va bientôt se marier avec Tracy (Sasha Barrese). Avec ses deux meilleurs amis, Phil (Bradley Cooper), professeur, et Stu (Ed Helms) dentiste, il décide de faire un séjour à Las Vegas pour enterrer sa vie de garçon. Les trois hommes vont être "obligés" d’emmener avec eux Alan (Zach Galifianakis), le frère très spécial de Tracy.

2/ "Very Bad Trip 2" : Stu (Ed Helms) doit se remarier avec Lauren (Jamie Chung) en Thaïlande, dont elle est originaire. S’il invite ses amis, Stu compte bien ne pas reproduire les élucubrations de Las Vegas.

3/ "Very Bad Trip 3" : Pour soutenir Alan (Zach Galifianakis), qui vient de perdre son père, ses amis se proposent pour l’accompagner dans une clinique spécialisée en problèmes mentaux.

Critique : Cette trilogie de comédies, toutes réalisées par Todd Philips, repose sur les aventures potaches et sans cesse renouvelées de quatre amis qui, par trois fois, suite à une soirée faite d’excès d’alcool et de drogues diverses, vont vivre des aventures extraordinaires, dangereuses, mais aussi totalement improbables jusqu’à une forme de folie.

Le principe est à chaque fois le même : les quatre garçons, bien élevés et sérieux (à part Zach atteint d’une forme d’autisme, version enfant gâté), entament un voyage tout ce qu’il y a de plus classique, pour se retrouver le lendemain dans un capharnaüm indescriptible, ayant totalement oublié le déroulement de la nuit. L’intrigue survitaminée va s’attacher à reconstituer les faits, parce qu’à chaque fois un drame s’est produit, comme dans le volet 1 l’enlèvement de Doug, qu’il faut absolument le retrouver pour son mariage !

Si cette franchise ne méritait pas autant d’épisodes, on peut s’amuser aux péripéties plus spectaculaires les unes que les autres, auxquelles sont confrontés nos ados attardés. Un gangster thaïlandais, Leslie Chow (Ken Jeong), grossier mais affûté, va être l’élément perturbateur des trois opus. Plusieurs running gags émaillent la série, à l’image de ceux qui concernent Stu, toujours rabroué, car dentiste n’équivaut pas médecin, ou encore ceux avec Mike Tyson, dont le tatouage qui aura son importance. Dégradations de plusieurs lieux, accidents de la route, affrontements et coups de feu vont s’enchaîner dans la plus grande absence de sérieux !

Les acteurs s’amusent de leurs personnages malmenés par les événements, dans ce qui reste un divertissement humoristique, où finalement rien n’est vraiment sérieux dans la vie... à part peut-être l’amitié !