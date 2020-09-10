Critique

À bout portant - Don Siegel - critique

Le 15 novembre 2025

Don Siegel revisite le film noir avec une œuvre sèche et nihiliste.

  • Matti Jarvinen 10 septembre 2020
    Analyse très pertinente : le film ne m’intéressant pas en profondeur, je n’avais pas trouvé autant d’éléments captivants et riches de sens dans ce récit.
    Cependant cela n’efface pas quelques scories, dont la principale est la musique, horriblement sentimentale dans les scènes entre Angie Dickinson et John Cassavetes.
    Il faut dénoncer sans pitié le responsable, un certain Johnny Williams, devenu le célèbre John Williams.
    Comme Beethoven le fit, il devrait effacer ce travail du nombre des compositions qu’il reconnait comme dignes de s’inscrire à son catalogue.
    Par ailleurs, je ne trouve pas que John Cassavetes soit aussi "impeccable" que vous le dites.
    Mais là, il s’agit d’impressions trop fugaces pour qu’on puisse vraiment les justifier.
    Je lis la nouvelle d’Hemingway qui sert de point de départ au film.
    Avec ce récit, nous aurions tout au plus un court métrage, qui serait, il me semble,supérieur au film de Siegel.
    Je me souviens mal du petit film que Tarkovski en a fait.
    Quant aux "Tueurs" de Siodmak, je connais pas le film.
