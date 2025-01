A Real Pain - Jesse Eisenberg - critique

Résumé : Deux cousins aux caractères diamétralement opposés, David et Benji, se retrouvent à l’occasion d’un voyage en Pologne afin d’honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque les vieilles tensions de ce duo improbable vont refaire surface avec, en toile de fond, l’histoire de leur famille…

Critique : Il s’agit du deuxième long métrage en tant que réalisateur de Jesse Eisenberg, après When You Finish Saving the World, présenté à la Semaine de la Critique en 2022, mais qui n’avait connu qu’une sortie VOD. Distribué en salles par The Walt Disney Company Pictures, A Rail Pain a été projeté avec succès dans plusieurs festivals, dont La-Roche-sur-Yon et Sundance. Le film confirme la sensibilité de cinéaste de Jesse Eisenberg, que l’on déjà apprécié en tant qu’acteur dans des œuvres de David Fincher (The Social Network) ou Kelly Reichardt (Night Moves). À la fois producteur, scénariste et réalisateur, Eisenberg s’est totalement investi dans ce second long dont le synopsis pouvait laisser pourtant présager le moins bon : chantage aux sentiments, alibi du grand sujet à mémoire historique, clichés sur les liens familiaux. Il n’en est rien, et malgré quelques chutes de rythme, le récit est réellement attachant.

© 2024 Searchlight Pictures. Tous droits réservés.

La narration mise beaucoup sur le contraste entre les deux cousins. David (Jesse Eisenberg) est posé et introverti, pour ne pas dire coincé, et mène une existence bourgeoise newyorkaise auprès de son épouse et de leur enfant. Benji (Kieran Culkin, excellent) se montre quant à lui volubile, farceur et instable émotionnellement comme sur le plan professionnel. Tout autant complices que distants, proches qu’éloignés, les deux compères, de confession juive, se retrouvent pour un séjour d’une semaine en Pologne, afin de retrouver les traces de la souffrance de leurs pairs, et les lieux de vie de leur grand-mère, récemment décédée. Se joignent à eux un guide touristique bienveillant (Will Sharpe), un couple de retraités dont la famille vit aux États-Unis depuis plus d’un siècle, une quinquagénaire dont la mère était rescapée des camps, et un Rwandais converti au judaïsme. Le film démarre par un ton de comédie (presque) potache qui pourrait paraître déplacé, mais révèle en fait le malaise du personnage de Benji, le plus décontracté en apparence, mais en fait le plus perturbé du groupe.

© 2024 Searchlight Pictures. Tous droits réservés.

Le séjour touristique sur la mémoire devient alors le lieu des semi-règlements de comptes familiaux, où les échanges entre les deux cousins atteignent parfois l’intensité des affrontements psychologiques bergmaniens. Et Eisenberg cinéaste filme avec beaucoup de sobriété les lieux de tragédie du peuple juif déporté, tout en trouvant le juste milieu entre des dialogues didactiques (à travers les propos du guide) et des silences révélateurs de non-dits troublants. On regrettera juste certains passages redondants, comme les escapades de David et Benji sur des toits d’hôtels pour fumer en cachette un joint, et dévoiler leurs confidences. C’est un détail compte tenu de l’harmonie d’un long métrage qui allie émotion et réflexion, et a le mérite de véhiculer son discours en quatre-vingt-dix minutes, là où tant de films s’étirent vainement deux heures ou plus. Au final, A Rail Pain est un film indépendant comme on aimerait en voir plus souvent, sincère et humain, et dont l’écriture n’occulte pas le talent filmique.