A un cheveu près - Raphaël Somal - critique

Résumé : Le personnage central, c’est Léandre Tussot, héros déplumé par une alopécie soudaine qui, à l’instar de Samson, perd sa vitalité en même temps que ses cheveux. Mais la vraie victime, c’est Jade Mourad, gagnante controversée d’une émission de télé-réalité consacrée à la coiffure. Et puis, il y a Charlie Ackerman, commissaire atypique qui a un intérêt personnel à résoudre l’affaire. Entre Paris et Besançon, Léandre croisera la route de personnages truculents et intrigants. Un roman ironique pour une enquête à peine tirée par les cheveux…

Critique : On avait particulièrement goûté le premier livre de Raphaël Somal, charge anticapitaliste, sous forme d’un récit édifiant, où le team building cher à la logique entrepreneuriale en prenait pour son grade, d’autant que le texte avait la bonne idée de surprendre par un changement de registre, à travers sa dernière partie. On attendait donc avec une certaine curiosité ce deuxième ouvrage, polar capillaire placé sous le signe de Frank Sinatra, dont des extraits de chansons inaugurent chacun des chapitres.

Hélas, ce roman, qui lorgne sur la loufoquerie d’un Fabcaro, s’étire un peu trop, se perd le plus souvent dans un écheveau de personnages stéréotypés, dilue son fait divers -le meurtre de deux jeunes femmes- dans une succession de portraits satiriques et de moments grinçants, qui semblent finalement les véritables mobiles du récit.

A un cheveu près est donc construit sur le prétexte d’une histoire policière dont le meurtrier se repère sans effort. Mais le plus gênant tient à l’accumulation des caricatures, de la capitaine de police lesbienne aux snobs qui tiennent des galeries d’art, en passant par le photographe homosexuel, adepte de l’apostrophe hypocoristique -"Mon chéri"-, qui "gazouille" en "ondulant vers la sortie". On repère aussi une adolescente très attachée à son apparence, un avocat prompt à arranger "ses boutons de manchette d’un air hautain", ou une coiffeuse forcément idiote, attirée par les réseaux sociaux et la célébrité. Chacun des protagonistes semble se promener avec une encombrante étiquette dans le dos. La ritournelle diégétique devient une antienne, finit par lasser à proportion d’une histoire qu’on aurait largement pu élaguer. L’écriture de Raphaël Somal s’alourdit de ces situations outrées, semble à la remorque de quelques charges trop successives -"l’avocat assurait avec bonhomie que tout se passerait bien, tout en donnant des grandes bourrades dans le dos du jeune Lucas-" ou le redondant "David trônait au milieu de la table, décidé à capter toute l’attention". Dommage, car au détour de quelques notations convaincantes, moins conformément sarcastiques, l’auteur parvient à pétrir une matière plus dense, parce que plus littéraire : "Léandre se demandait, confus et intrigué, ce qui, de la pluie ou de son sang, mouillait ses paupières".