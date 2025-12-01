Cat Café - Sterte Linnea - La chronique bd

Résumé : Miranda, fine pâtissière travaillant au Cat Café, un fameux salon de thé implanté dans un endroit touristique, se casse un bras. Ophelia, l’une de ses sœurs, la remplace au pied levé. La jeune chatte se prend au jeu et conçoit des gâteaux toujours plus élaborés, originaux et appétissants. Cela n’est pas sans susciter la mauvaise humeur - et la jalousie ? - de Miranda.

Linnea Sterte / Dargaud

Linnea Sterte impressionne par sa maîtrise du récit en bande dessinée - celui-ci s’écoule avec une grande fluidité - comme par son sens de la poésie du quotidien. Au cœur de son histoire se tient un lieu principal (la pâtisserie) duquel les personnages s’éloignent rarement. La jeune autrice suédoise concentre ainsi l’action en un point, mais également en un type de préoccupation : concevoir et réaliser des gâteaux. Cela lui permet de faire vivre ses personnages, de dresser leur caractère et de révéler leurs particularités. Ophelia constitue le trait d’union entre les personnages et la plupart des situations. Elle apprend à effectuer des pâtisseries qui reflètent ses intérêts et ses goûts (parmi lesquels la couleur rose) et se construit progressivement.

Linnea Sterte / Dargaud

Dessins et couleurs sont d’une grande délicatesse, doux mais jamais mièvres. Ils établissent et véhiculent l’atmosphère si particulière : poétique et faussement surannée.

Linnea Sterte / Dargaud

Si Linnea Sterte développe un univers qui lui est propre, il est difficile de ne pas penser au cinéma japonais, qu’il soit d’animation porté par Hayao Miyazaki et Isao Takahata ou en prise de vue réelle, tel celui de Naomi Kawase.

Linnea Sterte / Dargaud

Inaugurant la collection « Cantina » dirigée par l’inénarrable Frédéric Felder, cet album est une très bonne surprise !

Linnea Sterte / Dargaud