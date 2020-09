A United Kingdom - la critique du film

Résumé : Londres 1947 : une jeune secrétaire progressiste, Ruth Williams (Rosamund Pike) fréquente, avec sa sœur Muriel (Laura Carmichael), les milieux branchés de la ville. C’est au cours de l’une de ces soirées qu’elle va faire la connaissance de Serestse Khama (David Oyelowo), jeune Africain originaire du Bechuanaland, un protectorat britannique (qui deviendra par la suite le Botswana). Celui-ci poursuit ses études en Grande-Bretagne, avant de rejoindre son pays où il est appelé à être roi.

Critique : Comme quoi : les belles histoires ne font pas forcément les bons films ! Il est vrai que le parcours atypique de ce couple mixte est totalement édifiant : une union de cette nature dans l’Angleterre de l’immédiate après-guerre, toujours coloniale et ouvertement raciste, relevait de la gageure. De plus, l’homme est destiné à être roi et retourne dans son pays, une blonde accrochée à son bras. Là-bas, les protagonistes vont être confrontés à la discrimination, sous une autre forme, d’une partie importante des Bechuanalandais. Y compris dans la propre famille du héros. Les deux personnages seront contraints de revenir au Royaume-Uni où Serestse Khama apprendra qu’il est banni à vie de sa nation par Churchill, qui, avant sa réélection en 1951, lui avait fait la promesse de restaurer son pouvoir.

Le couple tiendra et aura gain de cause après des années de procédure. C’est la belle leçon de cette histoire.

Maintenant pour l’illustrer, on a affaire à une mise en scène totalement fade et sans originalité. Les rebondissements, inspirés de faits réels, semblent provenir du plus pur mélodrame à l’américaine. Ce traitement cinématographique rend improbable des événements pourtant bien réels : on mentionnera l’attitude d’abord hostile des Bechuanalandais qui, tout à coup, devient favorable au couple, sans que l’on comprenne pourquoi, le revirement spectaculaire du père de Ruth, lequel découvre tout à trac que sa fille, qu’il a reniée jadis, est devenue extraordinaire, et ira même jusqu’à verser une larme. On notera enfin le portrait des officiels britanniques, chantres so british du Commonwealth. Leur évocation relève de la caricature.

En ce qui concerne l’interprétation, si Rosamund Pike est irréprochable comme souvent, David Oyelowo, acteur noir britannique, manque cruellement de charisme pour incarner un homme d’État, qui, lui, ne devait pas en manquer.

Dommage. Ce film relativement insipide lève un pan intéressant, méconnu et pas spécialement reluisant de l’Histoire britannique contemporaine.