Adieu, ma jolie - Dick Richards - critique

Résumé : Los Angeles, 1941 : Philip Marlowe (Robert Mitchum), caché dans une chambre d’hôtel miteuse, se remémore sa dernière affaire : Malloy Moose (Jack O’Halloran), une armoire à glace tout juste sorti de prison, est venu le voir à son bureau pour qu’il retrouve Velma, sa fiancée dont il n’a plus de nouvelles.

Critique : Il s’agit de la troisième adaptation du roman éponyme de Raymond Chandler (1940) après The Falcon Takes Over d’Irving Reis (1942) et Adieu ma belle ("Murder, my Swxeet") d’Edward Dmytryk (1944).

Dès les premières images où Marlowe scrute la rue depuis sa chambre d’hôtel, le ton nostalgique et désabusé, qui va accompagner tout le récit, est donné.

Robert Mitchum, bien qu’un peu âgé pour incarner le célèbre détective, s’y avère totalement impeccable : flegmatique, fatigué, costume et chapeau froissés qui ont connu des jours meilleurs, les yeux mi-clos, une cigarette ou un whisky pour se donner une contenance, et un bon mot au cynisme assumé toujours prêt pour son interlocuteur quel qu’il soit.

En fait, il va être confronté deux affaires, qui très vite lui semblent curieusement liées. Elles vont le conduire à fréquenter dangereusement le milieu politique, en se rendant notamment chez un juge dont Helen (Charlotte Rampling), l’épouse beaucoup trop jeune, va un peu trop facilement lui tomber dans les bras.

La mise en scène classique et discrète sert impeccablement l’intrigue complexe mais facile à suivre, qui multiplie les cadavres et les coups de poing dans un Los Angeles nocturne inquiétant. Les dialogues souvent à double sens font mouche à tous les coups. Les rapports entre Marlowe et Nutty (John Ireland), le flic chargé de l’enquête, en sont une belle illustration.

Une belle réussite du film noir catégorie "Vintage".

À noter la présence dans un petit rôle de malfrat de Sylvester Stallone, dont la carrière va très bientôt exploser avec le premier Rocky, et pour incarner le juge, Jim Thompson, acteur d’occasion mais fameux auteur de romans policiers, dont plusieurs ont été adaptés au cinéma.