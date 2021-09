After Love - Aleem Khan - critique

Résumé : Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

Critique : Les falaises blanches qui s’écroulent depuis le bateau où Fahima navigue, ressemblent à l’ébranlement intérieur qu’elle subit. Car non seulement elle vient de perdre brutalement son mari, mais surtout elle s’est rendue compte que ce dernier menait une double vie depuis des années. L’homme avait son épouse en Angleterre, et une amante et un fils sur les bords de la Manche, en France. Deux rives s’opposaient sans jamais se réunir : celle de cette femme convertie à la religion musulmane, et celle de cette mère de famille, stressée et odieuse. After Love est un premier film féministe mis en scène par un homme dont les parents sont pakistanais. C’est donc un film résolument moderne, qui témoigne des multiplicités d’appartenances culturelles, et de la complexité ontologique de l’humain dans sa capacité à mentir et taire l’indicible.

Le long-métrage parle de deux femmes blessées. Au milieu d’elles, il y a un adolescent attachant et provocateur, qui découvre son homosexualité et se débat avec les non-dits familiaux. Toute sa rage est portée contre sa mère, puis cette femme voilée qui s’invite au domicile, alors qu’en réalité, elles sont les premières victimes des mensonges de son père. Leur parole est dérobée par la hantise d’avouer l’humiliation que leur mari ou amant leur a fait subir toute leur vie. Il y a beaucoup de violences, de maladresses, de mots de trop, dans cette situation triangulaire où les deux femmes et le jeune garçon tentent d’appréhender. Force est de constater que le scénario est très malin. On emprunte des chemins de traverse, des conflits larvés, à la façon d’une tragédie cornélienne où chacun essaye de survivre.

Mais After Love, c’est d’abord une magnifique interprétation de trois comédiens. Le plus jeune, Talib Ariss, fera sans aucun doute entendre parler de lui dans les mois qui viennent. Il endosse les traits d’un gamin fragilisé par la situation complexe de ses parents, prêt à succomber à la colère. Les deux femmes illuminent proprement l’écran. Joanna Scanlan endosse les traits d’une Britannique qui s’est convertie et compose entre ses origines anglaises et l’adoption des coutumes pakistanaises de son mari. Nathalie Richard joue une femme blessée, stressée, qui fait comme elle peut pour contenir la colère de son fils. En ce sens, After Love est un film écrit pour les trois comédiens. Toute l’intrigue, toute la beauté du propos reposent sur leurs épaules, face aux torrents de mer qui se font face à face entre l’Angleterre et la France.