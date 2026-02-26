Allah n’est pas obligé - Zaven Najjar - critique

Ritournelle belliqueuse
Le 26 février 2026
Malgré la noblesse de sa démarche, le premier film de Zaven Najjar est empêtré dans une histoire cyclique, qui ne semble être rien d’autre que son propre message.
- Réalisateur : Zaven Najjar
- Genre : Drame, Animation, Film de guerre
- Nationalité : Français, Canadien, Belge, Luxembourgeois
- Durée : 1h23mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
- Date de sortie : 4 mars 2026
- Festival : Festival d’Annecy 2025
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, doit quitter son village pour tenter de passer la frontière et retrouver une tante qui se serait installée au Libéria. Le jeune garçon se met dans les pas de Yacouba, bonimenteur de grands chemins jouant les guides de substitution. Mais sur la route, la rencontre avec des enfants soldats fait basculer le destin de Birahima. Il est engagé volontaire : que lui réserve le sentier de la guerre ?
Critique : Adapté du roman éponyme d’Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé est reparti bredouille du Festival d’Annecy 2025, malgré une sélection en compétition officielle et une thématique percutante : celle des enfants soldats africains, endoctrinés pour servir les desseins belliqueux des militaires et politiciens corrompus du continent. Si le roman de Kourouma avait fait sensation à sa sortie en 2000, récompensé par le Prix Renaudot et le Prix Goncourt des Lycéens, son adaptation cinématographique souffre d’une intrigue et une réalisation répétitives.
- Copyright Bac Films
Dès lors que Birahima quitte le village de Togobala, les péripéties s’enchaînent mais se ressemblent toutes : accompagné de Yacouba, marabout et multiplicateur de billets autoproclamé, plus doué pour empocher les billets de ses clients que pour les dupliquer, Birahima se fait rapidement embrigader dans les rangs du Front National Patriotique du Liberia (NFPL), dirigé par Charles Taylor, opposant au gouvernement du président de la République Samuel Doe.
Le long-métrage insiste largement sur la réalité historique de son propos, à travers la narration en voix off de Birahima. Mais à trop vouloir condenser sa fable pour la rendre percutante aux yeux du spectateur, Najjar la réduit à une suite de séquences de tirs, cris, violence verbale et physique, dont chacune se solde par du sang et des cadavres, et qui s’enchaînent sans véritable lien narratif ni vraiment se répondre les unes aux autres. Certes, ces séquences tendent à montrer que les conflits armés n’ont d’autre objectif que leur propre entretien, mais pour dire les choses simplement : vous en avez vu une, vous les avez toutes vues.
- Copyright Bac Films
Si la mise en scène, chargée de couleurs chaudes, est volontiers pittoresque, offrant des décors naturels et sauvages à la beauté visuelle saisissante, elle reste explicative et didactique : Birahima emploie un langage familier, voire grossier, pour montrer qu’il est un dur à cuir, l’image devient floue lorsqu’il consomme de la drogue, les armes létales sont presque de tous les plans et le récit ne développe que très peu la psychologie de ses personnages, notamment des enfants, entretenant, de fait, la redondance du récit.
Ainsi, dépourvu de tout fil conducteur narratif et de toute innovation visuelle en dépit d’une animation qualitative, Allah n’est pas obligé se contente de répéter le même message civique et moral : toute guerre est meurtrière et les enfants, transformés en chair à canon par des guerroyeurs corrompus et assoiffés de pouvoir, en sont les premières victimes.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.