Annabelle : La Maison Du Mal - Gary Dauberman - critique

Résumé : Résolus à empêcher Annabelle de causer davantage de dégâts, les démonologues Ed et Lorraine Warren rangent la poupée possédée dans la pièce verrouillée de leur maison réservée aux artefacts, la plaçant ainsi « en sécurité » derrière un verre sacré qui a reçu la sainte bénédiction d’un prêtre. Mais une nuit d’horreurs se profile alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle, qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible : la fille de 10 ans des Warrens, Judy et ses amis.

Critique : Suite des aventures de la poupée affreuse, qui est aussi le septième long métrage de la franchise "Conjuring", Annabelle : La Maison du Mal est conforme à son titre ringardissime, presque un intitulé de sketch à lui seul. Gary Dauberman, vieux briscard du genre horrifique (La Nonne, Ça, Destination finale 5), met d’abord en scène le couple Warren dans une séquence nocturne et pleine de brouillard, qui multiplie les angles de vue, afin de dilater le suspense jusqu’à la première agression. Une petite séance d’exorcisme et le duo disparaît pour un week-end bien mérité : so long Vera Farmiga et Patrick Wilson. C’est la petite Judy, gardée par sa baby-sitter, qui devra affronter les multiples soucis engendrés par la grimaçante mocheté en plastique. N’importe qui l’aurait déjà balancée depuis longtemps à la déchetterie, mais admettons.

Le second volet de la saga Annabelle 2 : La Création du mal, réalisé par David F. Sandberg, avait marqué un net regain artistique par rapport à son prédécesseur. Là, on verse dans les pire clichés propres au genre : des personnages caricaturaux (la baby-sitter écervelée, la petite fille rejetée parce qu’elle fait peur et a des intuitions, le bellâtre poursuivi par une créature monstrueuse), une boîte de Pandore ouverte par une ado inconséquente qu’on avait pourtant avertie, les procédés les plus éculés du film d’horreur (lents travelling d’exploration, tonalités fauves sur lesquelles se couchent des ombres factices, jump scares récurrents, dialogues crypto-mystiques, objets inanimés qui acquièrent une âme, apparitions fantomatiques, brume épaisse). Un soupçon de Blair Witch, une dose de Poltergeist pour arroser ce plat frelaté. Et même une référence à Shining (la machine à écrire qui produit des messages affolants).

Pour finir, comme prévu, cette médiocrité sombre dans le grand-guignol le plus achevé, avant que la poupée ne réintègre sa vitrine. On ne doute pas qu’elle en sortira très vite, parce que des idiots n’auront - à nouveau - pas fait attention.