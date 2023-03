Arrête avec tes mensonges - Olivier Peyon - critique

Résumé : Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient dix-sept ans.

Critique : C’est un retour aux sources pour cet écrivain prolixe qui publie près de deux livres par an. L’homme n’est pas franchement agréable. Il se retrouve dans son village d’enfance où l’on cultive l’art de boire un cognac et le désir de la fête. Arrête avec tes mensonges sonne comme une douce romance où il est question d’enfance, de regrets amoureux et de fuite vers un destin meilleur. Stéphane Belcourt est accueilli par le fils de celui qu’il a aimé follement près de trente ans plus tôt et qui l’a abandonné du jour au lendemain, sans plus jamais lui donner de signe de vie et d’amour. En fait, le long-métrage parle avec beaucoup de pudeur de la difficulté pour toute une génération de s’assumer homosexuel dans une société hantée par les qu’en dira-t-on et les jugements hâtifs.

Arrête avec tes mensonges est un film qui ne paye pas de mine. Il ne recherche pas les excès. Même les comédiens s’adonnent à un jeu dénué de maniérisme. Le but est d’aller droit au cœur des spectateurs et de provoquer des émotions dépouillées, simples. Force est de constater que le duo constitué par Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo fonctionne très bien. Olivier Peyon permet de révéler enfin le talent du petit-fils du grand comédien dont la carrière cinématographique semblait jusque là bien pâle. Les dialogues vont à l’essentiel de ces existences brouillées par les regrets, les névroses anciennes et les protections défensives. Toute la psychologie humaine se déroule dans ces personnages tout à tour agaçants, attachants, drôles, sinistres, anxieux et libérés de leurs fantômes.

La narration est constituée de deux récits qui se poursuivent l’un et l’autre. Il y a d’abord le retour de l’écrivain cinquantenaire qui vient présenter un petit livre à l’occasion d’une promotion sur le cognac. Il y a aussi le récit amoureux et tendre entre les deux adolescents que Stéphane et Thomas ont été. Ils s’aiment dans une douce sensualité qui pour une fois ne multiplie pas les démonstrations sexuelles. Le réalisateur donne à voir l’essentiel de leur relation amoureuse à travers des corps-à-corps fougueux, des sourires et peu à peu un ensemble d’échanges qui les fortifient dans leur affection réciproque. Olivier Peyon met magnifiquement en scène l’amour. Les deux jeunes comédiens, Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean, sont tous les deux très justes, et très troublants de beauté. On frémit avec eux, dans la découverte hasardeuse de la grandeur et la violence des sentiments à la fois.

Arrête avec tes mensonges est une très jolie surprise de cette fin d’hiver. Il renoue avec un cinéma romantique et sincère qui manque un peu sur les écrans français.