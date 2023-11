Arrowsmith T.1 - Kurt Busiek, Carlos Pacheco - la chronique BD

Résumé : En 1915, alors que Galia a été envahie par les armées prussiennes, le jeune Fletcher Arrowsmith, fermier américain de 17 ans, veut s’enrôler dans les unités volantes, les Dragons, pour rejoindre le combat en Europe.

Critique : Vous avez aimé la série de romans Le Batard de Kosigan ? Vous avez adoré la série La brigade chimérique ? Vous êtes fans de deux ? Arrowsmith est fait pour vous. Pour les autres, il faut savoir que ce comic est une uchronie, ce genre qui propose une histoire alternative, où ici la magie et les créatures de fantasy (trolls, vampires, gobelins...) ont pris la place de la technologie (et donc d’un autre type de racisme...), avec ici un Witcher moderne en place au moment où éclate la Première Guerre mondiale. Du côté des Américains, qui ne sont pas vraiment les États-Unis, on décide de s’engager du côté des français (Gaulois), qui sont opposés à des Prussiens qui sont un peu plus méchants que dans la réalité, puisqu’un combat Bien/Mal semble vouloir se dessiner, ces derniers ayant un Roi nécromancien assez mégalo à leur tête. Mais dans ce premier tome, il s’agit essentiellement de l’entraînement et de l’arrivée au front du jeune Fletcher, qui va évidemment grandir rapidement au côté de son petit dragon. Si la carte du monde de la page de garde immerge totalement, il faut souligner que le système de magie (bateaux contres monstres marins, armes magiques plutôt que chimiques...) est également parfaitement mis en place, proposant un monde assez différent et très fantasy.

© Delcourt / Pacheco

De même, l’immersion se poursuit à travers le dessin. Dans ce style propre au comic américain, fait de personnages aux mâchoires carrées et aux couleurs puissantes, Arrowsmith développe une histoire pourtant sombre, surtout lorsque débarquent les vampires dans les tranchées, ou qu’un compagnon d’escadron est touché. Les créatures imaginaires sont cependant très bien traitées et, il faut le dire, volent même la vedette aux héros traditionnels, rendant la suite d’autant plus attendue que des unités d’élite, quelques antagonistes devraient faire leur apparition, quand pour l’instant le lecteur n’a eu que des "gentils" monstres à se mettre sous l’œil.

© Delcourt / Pacheco

Uchronie des plus engageantes, mélange de Brigade Chimérique et Bâtard de Kosigan, Arrowsmith est un excellent comic d’action, de guerre et de fantasy pour entrevoir d’un autre regard le destin de l’Europe en 14-18.