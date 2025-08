Festival du film francophone d’Angoulême 2025 : du 25 au 30 août

Dix films en compétition, une rétrospective Denys Arcand pour saluer le Québec invité, des dizaines d’avant-premières, tables rondes, débats et master class et la rencontre avec de nombreuses équipes de films : voilà ce que vous réserve cette 18e édition.

News : Né sous l’égide de Dominique Besnehard et Marie-France Brière, le festival du film francophone revient, comme chaque année depuis 2008, illuminer les derniers jours d’été de cette ancienne capitale de l’Angoumois devenue préfecture de la Charente. En plus de faire la part belle au cinéma français populaire, le festival célèbre la francophonie en invitant, chaque année, un pays ami. Pour cette nouvelle édition, le Québec est mis à l’honneur. L’occasion de rendre hommage au cinéma québecois avec la projection de dix films et de proposer un focus sur Denys Arcand à travers sept de ses films les plus emblématiques, de La maudite galette (1972) à Testament (2023) en passant par La chute de l’empire américain (2019) ou Les invasions barbares (2003). A noter également la présence de l’acteur-musicien Robert Charlebois pendant toute la durée du festival.

Copyright Takashi Seida Denys Arcand

Le jury, présidé par Diane Kruger, la plus allemande de nos actrices françaises, entourée de Fabrice du Welz (réalisateur/scénariste), Michel Field (directeur de la culture de France Télévision), Imany (chanteuse/auteure/compositrice), Baya Kasmi (réalisatrice/scénariste/actrice), Patrick Mille (acteur/réalisateur), Sarah Montpetit (actrice), Fabienne Pascaud (critique), Simon Thomas (acteur) devra départager les dix films en compétition pour la course au Valois de Diamant :

Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni

Fanny de Yan England

La femme de de David Roux

Furcy, né libre d’Abdal Malik

Le gang des Amazones de Mélissa Drigeard

Les invertueuses de Chloë Aïcha Boro

Muganga – Celui qui soigne de Marie-Hélène Roux

La poupée de Sophie Beaulieu

Promis le ciel de Erige Sehiri

Sans pitié de Julien Hosmalin

Copyright Maneki Films - Henia Production

Le jury étudiants sera présidé par l’actrice Nine d’Urso, entourée de huit étudiants. Le public, en votant à l’issue de chaque projection, décernera le Valois du public.

La femme la plus riche du monde marquera l’ouverture du festival, en présence du réalisateur Thierry Klifa, accompagné d’Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Raphaël Personnaz, Marina Foïs, Mathieu Demy et André Marcon, tandis que C’était mieux demain de Vinciane Millereau, entourée du scénariste Julien Lambroschini et des acteurs Elsa Zylberstein et Didier Bourdon, en signera la fin.

Entre ces deux temps forts, dix avant-premières seront proposées :

Adieu Jean-Pat de Cécilia Rouaud

La bonne étoile de Pascal Elbé

Chroniques d’un indic de Laurent Herbiet

La condition de Jérôme Bonnell

La danse des renards de Valéry Carnoy

Météors de Hubert Charuel

La pire mère du monde de Pierre Mazingarbe

Regarde de Emmanuel Poulain-Arnaud

Une place pour Pierrot de Hélène Médique

La vie de château de Clémence Madeleine-Pedrillat et Nathaniel H’Limi

Copyright Manuel MOUTIER

La toujours très attendue séance à Carat aura lieu le 27 aout à 15h et présentera Le jour J de Claude Zidi Jr en présence du réalisateur, de Kev Adams, Chantal Ladesou et Jarry.

En plus des rubriques habituelles Premier rendez-vous, Nouveaux Regards, Les flamboyants et Les bijoux de famille, Diane Kruger se prêtera au jeu de la master class le vendredi 29 aout à 18h30 au Lieu Utile. Le théâtre se fera l’écrin idéal pour découvrir le film d’Isabelle Carré Les rêveurs suivi d’une lecture musicale avec Isabelle Carré au chant et son frère Benoît au piano, tandis qu’au palais de justice se tiendra le 29 aout à 15h un débat sur la présomption d’innocence au Québec et en France, en relation avec le film Les chambres rouges.

Copyright Charlotte David

Dans la rubrique Coups de cœur, Marie-France Brière a choisi Véronique, un documentaire de Tom Volf consacré à la chanteuse Véronique Sanson ; et Dominique Besnehard a jeté son dévolu sur le film de Romane Bohringer Dîtes-lui que je l’aime.

Enfin, de nombreuses personnalités sont attendues parmi lesquelles Dany Boon, Camille Cottin, Audrey Fleurot, Cécile de France, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry et bien d’autres.