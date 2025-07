Dans ma bulle #574. Visite de l’exposition Certifié humain, à Lausanne, en compagnie de Dora Formica.

"Les illustrations sont partout, mais qui se cache derrière ? Un·e artiste ou une machine ? Avec les derniers développements de l’intelligence artificielle générative, la question brûlante tourmente les artistes, et les illustrateurs et illustratrices en particulier.

Dans un périple à travers l’Europe, Dora Formica part à la rencontre de ses pairs et ouvre les portes de leurs ateliers : Léonie Bischoff, Anne Wilsdorf, Tom Tirabosco, Guillaume Long, ou encore Barbara Yelin, entre autres artistes de renom, se racontent par leurs créations, leurs héritages, leurs techniques, les matériaux utilisés et les bibelots qui ornent leurs ateliers. On y parle du présent, du passé et du futur de l’illustration, on confronte les points de vue, on appelle à la résistance face à l’intelligence artificielle, on la regarde de loin ou on compose avec – mais alors, comment ?

Pour sa première bande dessinée et première exposition solo, Dora Formica propose une réflexion profonde sur l’art de l’illustration et sa production. Une ode à la rencontre, à l’illustration et à la créativité humaine".

Visite guidée de l’exposition en compagnie de Dora Formica, au micro de Fred Michel.

Un échangé enregistré en mai 2025, au festival BDFIL à Lausanne.