Semaine du 13 août 2025 : les sorties en salle

Le 14 août 2025
Brief History of a Family et L’épreuve du feu sont les meilleurs films d’une semaine qui permet aussi de redécouvrir French Connection de William Friedkin.
News : Les nouveautés de la semaine du 13 août 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © Tandem
– À feu doux, de Sarah Friedland
– Brief History of a Family, de Jianjie Lin
– En boucle, de Junta Yamaguchi
– L’épreuve du feu, de Aurélien Peyre
– Karate Kid : Legends, de Jonathan Entwistle
– Nobody 2, de Timo Tjahjanto
– L’or et le monde, de Ico Costa
– Papamobile, de Sylvain Estibal
– Sally Bauer, à contre-courant, de Frida Kempff
– Together, de Michael Shanks
– Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?, de Akiva Schaffer
Long métrage d’animation
– Le monde de Wishy, de Jens Møller
Reprise
– French Connection, de William Friedkin (1971)
Galerie photos
