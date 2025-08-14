Semaine du 13 août 2025 : les sorties en salle

News : Les nouveautés de la semaine du 13 août 2025 sont :

Longs métrages de fiction

© Tandem

– À feu doux, de Sarah Friedland

– Brief History of a Family, de Jianjie Lin

– En boucle, de Junta Yamaguchi

– L’épreuve du feu, de Aurélien Peyre

– Karate Kid : Legends, de Jonathan Entwistle

– Nobody 2, de Timo Tjahjanto

– L’or et le monde, de Ico Costa

– Papamobile, de Sylvain Estibal

– Sally Bauer, à contre-courant, de Frida Kempff

– Together, de Michael Shanks

– Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?, de Akiva Schaffer

Long métrage d’animation

– Le monde de Wishy, de Jens Møller

Reprise

– French Connection, de William Friedkin (1971)