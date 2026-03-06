Autopsie d’un suicide - Marie-Sophie Charpentier - critique

Résumé : Allongée dans sa voiture au bord d’une rivière, Marie-Sophie vient de commettre l’irréparable. Pourtant, son récit ne s’arrête pas là. Dans un étrange entre-deux, face à un tribunal improbable, elle revisite sa vie et tente de comprendre ce qui l’a menée jusqu’à ce geste fatal...

Critique : Il est des livres qui ne se lisent pas simplement : ils se traversent. Autopsie d’un suicide, de Marie-Sophie Charpentier, appartient à cette catégorie de textes qui secouent le lecteur autant qu’ils l’interpellent.

Dès les premières pages, la narratrice annonce sa mort. Elle raconte son histoire depuis un étrange entre-deux, un espace où son existence semble jugée et analysée. Ce dispositif narratif original donne au texte une dimension presque théâtrale et permet à l’autrice de revisiter sa vie avec lucidité. Ce qui se dessine peu à peu, c’est le portrait d’une femme ordinaire, une « Madame Tout-le-monde », dont l’existence bascule progressivement sous l’effet d’une relation destructrice.

La grande force du livre réside dans sa manière de montrer la lenteur de l’emprise. Rien n’explose brutalement : tout s’installe insidieusement. Les compromis s’accumulent, les limites se déplacent, les certitudes s’effritent. Ce glissement progressif donne au récit une dimension particulièrement troublante, car il rappelle combien ces situations peuvent être difficiles à identifier, y compris pour celles et ceux qui les vivent.

Le texte oscille constamment entre lucidité et douleur, colère et ironie. La narratrice analyse ses propres choix, ses contradictions, ses failles. Elle n’épargne ni les hommes qui l’ont blessée, ni elle-même. Cette honnêteté brute confère au récit une authenticité qui frappe immédiatement.

Mais Autopsie d’un suicide n’est pas seulement un récit sombre. Derrière la violence des souvenirs, il y a aussi une volonté de comprendre, transmettre, donner un sens à l’expérience vécue. L’écriture devient alors un moyen de transformer la souffrance en parole, et la parole en prise de conscience.

À la croisée du témoignage, du roman et du manifeste, le livre de Marie-Sophie Charpentier s’inscrit dans une littérature contemporaine qui refuse le silence. Un texte dérangeant, parfois inconfortable, mais profondément nécessaire.