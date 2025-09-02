Chiwawow – Clémence Sauvage – La chronique BD

Une intrigue dans un camp d’été de scouts français aux États-Unis mêlant une usurpation d’identité, des nuits à la belle étoile, un concours canin, des carnets secrets et une belle histoire d’amitié. Voilà, le cocktail grenadine de cet album jeunesse !

Résumé : Au dernier jour d’école avant l’été, lorsque la maitresse demande aux élèves leur destination de vacances, Titouan annonce qu’il part aux États-Unis pour un camp d’été scout, mais il ne semble guère enthousiaste. Un autre enfant dissimulé derrière la porte l’entend et décide de lui emprunter ses papiers d’identité et ses affaires dans la nuit précédant le départ et d’y aller à sa place. Dès son arrivée parmi les scouts, ce faux Titouan, se trouve alpagué par Peter, le copain que s’est fait Titouan l’été précédent. Très vite, Peter s’interroge, il ne reconnait plus son ami, il mène alors son enquête et découvre qui se fait passer pour lui. Marthe est alors démasquée, mais Peter garde le secret pour lui. La jeune fille lui explique la raison de sa présence. Entre Peter et Marthe, la solidarité s’impose, ensemble, ils deviennent plus fort pour se rebiffer contre les brimades que leurs inflige le groupe des Piranhas, les trois petits caïds du camp ! Mais surtout, ils parviennent à se dérober du regard des animateurs pour partir en expédition vers la ville où se déroule un concours canin auquel Marthe tient à participer au nom de sa grand-mère. Une aventure palpitante et souriante.

Critique : Ce récit d’aventure débute sur les chapeaux de roue, dès les premières pages se noue une intrigue et ce n’est que la première d’une série d’autres petits mystères ! Au fil des pages, ils s’éclaircissent et enrichissent la trame de l’histoire. Ce récit plein de punch est truffé de rebondissements. Tantôt ils font rire, tantôt ils tiennent le lecteur en suspens. Peter et le faux Titouan, alias Marthe forme un duo malicieux. Avec ces deux personnages principaux, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Chiwawow - page 22 Tous droits de reproduction réservés.©2025, Clémence Sauvage, Biscoto.

L’autrice, Clémence Sauvage, parvient aussi à bien restituer l’ambiance des camps d’été avec les veillées autour du feu à faire griller des chamallow, les bandes qui se font et les coup plus ou moins bas qu’elles se font, mais aussi les jeux de piste ou les jeux de rôle et les corvées à se partager collectivement. Mais plus encore, Clémence Sauvage distille tout au long des pages, des scènes pleine de tendresse qui vont vibrer notre corde sensible de lecteur.rice, comme les smacks affectueux de Peter à des animaux et surtout les nombreux moments de complicité entre Peter et Marthe comme leur touchant câlin chenille.

Chiwawow - page 21 Tous droits de reproduction réservés.©2025, Clémence Sauvage, Biscoto.

La physionomie des personnages est expressive et loufoque. Le dessin soutient la narration en lui donne une forme et un rythme cartoonesque. Les cases se succèdent avec fluidité et nombreuses d’entre elles fourmillent de détails et forment des scènes à part entière . Enfin les couleurs contrastées et vives soutiennent la belle énergie qui se dégage de cette histoire.

Chiwawow est la première bande dessinée de Clémence Sauvage. Cette jeune autrice s’est déjà fait remarquée comme illustratrice notamment, l’an passé, aux Éditions La ville Brule.

Avant de devenir un album, Chiwawow a été publiée dans les pages du journal Biscoto. Si vous ne connaissez pas encore ce mensuel pour la jeunesse, allez faire un tour chez votre libraire. Il déborde de pépites !

Chiwawow - page 43 Tous droits de reproduction réservés.©2025, Clémence Sauvage, Biscoto.

Et finalement, que se cache-t-il derrière ce titre « Chiwawow » ? Un cri de ralliement scout ou une référence détourné à pois chiche, le petit chien de Marthe ? À vous de vous faire votre idée en vous plongeant dans ce chouette album.