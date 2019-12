Avengers : Endgame - la critique du film (contre)

Résumé : Au lendemain de la défaite contre Thanos, qui a anéanti d’un claquement de doigt la moitié de l’univers, les Avengers restants sont confrontés à la plus grande de toutes leurs épreuves : trouver en eux-mêmes la force de se relever et découvrir le moyen de vaincre Thanos une fois pour toutes.

Notre avis : Impossible d’aborder ce 22ème film de la franchise dite du Marvel Cinematic Universe sans repenser à tous ceux qui l’ont précédé. Après tout, comme le dit si justement son slogan « Tout a mené à cet instant ! ». Difficile, donc, de ne pas ressasser en amont les nombreuses aventures de l’équipe de super-héros que Marvel nous fait suivre depuis 2008, et leur qualité en dents de scie (que l’on veuille les considérer comme « pas mal et bien meilleures » ou « pas terribles et bien pires »), mais aussi la révolution qu’a été cette notion d’ « univers étendu » sur l’écriture des blockbusters hollywoodiens (là aussi, en bien ou en mal). Pour rester concentré sur ce Avengers : Endgame, le moins que l’on puisse dire, c’est que, justement, ses auteurs savaient pertinemment qu’ils s’adressaient à des spectateurs qui ont vu, et très certainement aimé, ces fameux 21 films, et ont choisi de les caresser dans le sens du poil.

Dès la deuxième scène, succédant au traditionnel générique qui introduit le logo de la firme (notons au passage que celle qui le précède est la plus belle scène du film), la mécanique du film est mise en place. Il s’agit en l’occurrence de Tony Stark qui dévie dans l’espace, accompagné de Nebula peu encline à la conversation et qui, à la dernière minute, alors même qu’il était sur le point de rendre son dernier souffle, est sauvé par Captain Marvel qui passait par là. Qu’ils se soient croisés à ce moment précis est une pure facilité d’écriture. Ce genre de commodité scénaristique, on ne peut y adhérer qu’à la condition d’être heureux de voir réunies deux figures emblématiques de cet univers.

Tout le film est conçu de cette manière. Chaque passage est ainsi relativement prévisible, dès lors que l’on peut deviner ce que les fans pouvaient en attendre. Visiblement, à chaque fois, c’est la seule question que se sont posés les auteurs. Les rares moments où ils parviennent à nous surprendre sont d’ailleurs exclusivement conçus comme des ressorts comiques – les plus mémorables étant les retrouvailles avec Hulk et Thor –, mais sur lesquels ils insistent avec un manque de subtilité des plus rudimentaires. En ce qui concerne les scènes, dans lesquelles le suspense ou l’émotion devraient être à leur paroxysme, l’écriture n’arrive jamais à la hauteur des enjeux. Même quand il vient vainement compliquer les choses, le développement ne débouche que sur des situations résolues sans coup de théâtre plus inspiré que le deus ex machina représenté par Carol Danvers, dans les premières minutes.

Là où les réalisateurs se sont révélés fort malins, c’est dans leur travail sur le rythme. Au cœur des scènes, c’est donc sur les retrouvailles et autres clins d’œil surlignés qui font si plaisir aux fidèles spectateurs, que la réalisation appuie lourdement. A l’inverse, les dénouements -si mal écrits- sont rapidement expédiés. Mais surtout, le film ne nous donne pas le temps d’être déçus de voir s’accumuler autant de grosses ficelles, puisque toutes ces scènes se noient dans un ensemble, pour nous faire croire à une plus grande complexité.

Cette histoire de voyage dans le temps, que quelques conversations nous présentent comme terriblement compliquée, sans pour autant nous en justifier le déroulement, n’est finalement qu’un bel imbroglio sans queue ni tête. Parmi les incohérences les plus perturbantes qu’elle laisse en suspens à la fin du film, il y en a une, qui consiste à savoir en quelle année se dérouleront les films suivants, à commencer par le Spider-Man qui sortira dans deux mois. Mais, on l’a assez dit, ce n’est pas aux amateurs de logique spatio-temporelle que le film s’adresse.

Le pire survient à travers l’inévitable scène de combat final. Dans ce gros gloubi-boulga numérique et ce bastringue spectaculaire, tout est fait pour offrir à chaque personnage son moment de gloire épique, et ce afin de gâter chaque spectateur, amateur de tel ou tel super-héros. La volonté des frères Russo de faire consensus en multipliant les images iconiques, plutôt que construire un récit harmonieux, va même jusqu’à permettre, en plein milieu de cette bataille illisible dans sa globalité, de réunir tous les personnages féminins dans un même plan.

Cette façon de s’assurer la satisfaction du public féministe (une cible commercialement inévitable en 2019) est en définitive représentative de ce qu’est cet Avengers Endgame. Il s’agit bel et bien de voir les célèbres super-héros – dont on sait pour certains que l’on ne les reverra jamais – faire ce qu’on n’a pas encore eu l’occasion de les voir faire. Une dernière fois, si l’on sait ce que les fans en attendent, on n’a, paradoxalement, strictement rien à espérer du film. La seule véritable surprise est finalement à réserver à ceux qui attendront l’habituelle scène post-générique.