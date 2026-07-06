Aventure dans le Grand Nord - William A. Wellman - critique

Résumé : Le capitaine d’aviation Dooley (John Wayne) et son équipe traversent le Grand Nord pour une mission civile. Dans un secteur totalement isolé, suite à un problème technique, ils sont obligés de se poser.

Critique : William A. Wellman, spécialiste hollywoodien du film d’aventures, n’avait pas son pareil pour raconter des histoires centrées sur un groupe d’hommes confronté à des difficultés.

C’est le cas ici, avec ces quelques aviateurs cloués au sol, découvrant une température polaire, s’organisant tant bien que mal en attendant d’hypothétiques secours.

Le problème se situe au niveau du scénario qui malheureusement ne propose pas grand-chose en dehors de son postulat de base.

Ainsi, après l’exposition, le spectateur s’ennuie ferme et l’on tourne en rond, à l’image de ces naufragés. Seuls les séquences du QG, où leurs collègues solidaires font tout pour les retrouver, apportent un peu de sel à cette aventure particulièrement fade.

On n’en voudra pas au cinéaste, qui a réalisé plus de quatre-vingts films, dans à peu près tous les genres, dont L’ennemi public (The Public Enemy, 1931, avec James Cagney et la fameuse scène du pamplemousse !), la première version d’Une étoile est née (A Star Is Born, 1937, avec Janet Gaynor et Fredric March), l’excellent western humaniste L’étrange incident (The Ox-Bow Incident, 1943, avec Henry Fonda), qui fustige la justice expéditive, ou encore Les forçats de la gloire (The Story of G.I. Joe, 1945), film sur la Seconde Guerre mondiale presque documentaire.

Un film très moyen, mais un grand cinéaste dont il faudrait revoir l’imposante filmographie.