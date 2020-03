Azur et Asmar - Michel Ocelot - critique

Résumé : Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Critique : Azur et Asmar est tout simplement l’un des plus beaux films d’animation français. Les Kirikou exploraient l’univers des contes africains. Ici, le réalisateur se tourne vers le monde arabe médiéval et bénéficie de moyens techniques et financiers qui, loin de terrasser la poésie, sont au service d’une perfection artistique. Si le graphisme des personnages principaux utilise l’animation 2D traditionnelle, la technologie numérique permet des mouvements de caméra et des éclairages dont l’élaboration triple la richesse visuelle de l’œuvre. Ainsi, les épreuves magiques (séquences avec le lion écarlate, les portes) atteignent-elles une plénitude esthétique qui place Ocelot au niveau d’un Grimault ou d’un Miyazaki. Alors que tant de films d’animation sont écartelés entre la dérision et la joliesse mièvre, Azur et Asmar dépasse l’imagerie d’Épinal à laquelle pouvait mener son sujet et offre une splendeur d’intelligence et de richesse esthétique. Le récit, syncrétisme réussi des univers des contes de Perrault et des Mille et Une Nuits, relate l’amitié entre Azur, jeune noble occidental, et Asmar, son frère de lait arabe. Séparés à la suite d’un coup de tête du châtelain, père d’Azur, les deux jeunes gens se retrouveront dans un pays où les yeux bleus portent malheur et partageront un parcours initiatique. Le message de tolérance, sous-jacent à l’œuvre, ne sombre pas dans l’angélisme, et à une époque où la peur de l’autre et les chocs culturels sont exploités par maints démagogues, on se saurait qu’applaudir l’humanisme de cette fable. Il convient de souligner également la qualité du travail des collaborateurs. Gabriel Yared signe l’une de ses plus belles partitions musicales et les voix des acteurs sont bien choisies. Patrick Timsit (Le Cousin) est époustouflant en faisant parler Crapoux, personnage franchouillard révélateur de l’ethnocentrisme le plus primaire. Hiam Abbas, grande actrice palestinienne (Les Citronniers), prête son élégant timbre de voix et son accent à Jenane, la nourrice au grand cœur. En dépit de cette réussite, il faudra attendre treize ans pour revoir Michel Ocelot sur les grands écrans : ce sera Dilili à Paris, en 2019.