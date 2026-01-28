Baise-en-ville - Martin Jauvat - critique

Résumé : Quand sa mère menace de le renvoyer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe : il doit passer son permis pour trouver un travail, mais il a besoin d’un travail pour payer son permis. Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d’auto-école, est prête à tout pour l’aider - même à lui prêter son baise-en-ville. Mais, qu’est au juste un baise-en-ville ?

Critique : Il s’appelle Corentin, mais tout le monde l’appelle Sprite. Non pas qu’il ait quelque ressemblance avec une boisson gazeuse, mais parce que son nom de famille est Perrier. Il habite à vingt-cinq ans avec ses parents qui l’ont puni de bains chauds pour le pousser à trouver un travail et passer son permis de conduire. Voilà en quelques lignes le cadre général d’un récit pétillant qui s’autorise tous les ressorts comiques. Les spectateurs sont embarqués dans un univers hirsute et attachant où les monitrices d’auto-école jouent aux conseillères conjugales, une société de nettoyage s’attache à effectuer le ménage dans la nuit après des soirées arrosées et les assureurs embauchent des stagiaires qui se retrouvent eux-mêmes sous la coupe d’autres stagiaires. Bref, rien n’est sérieux dans cette histoire et, en même temps, tout repose sur une vision de notre société contemporaine des plus affutées.

Le titre Baise-en-ville est emprunté à ces sacoches d’un autre temps, portées en bandoulière, dont l’utilité première demeure de pouvoir trouver un endroit pour dormir quand on est pauvre et privé de transport en commun pour rentrer chez soi. Il faut donc s’équiper du nécessaire pour dormir, mais surtout tenter de faire une connaissance charnelle qui accepte d’ouvrir son domicile pour une nuit. Il y a quelque chose de tout à fait improbable dans ces "baise-en-ville", mais le caractère joyeux de l’histoire est annoncé d’emblée. Pendant à peu près une heure trente, l’acteur et réalisateur Martin Jauvat balade ses spectateurs dans un monde drôle, simple et follement inventif. Le long-métrage se range aisément dans le registre des œuvres de l’absurde, dans la longue tradition d’un théâtre à la fois comique et cynique.

La réussite du film repose sur le jeu de Martin Jauvat. Il incarne un jeune homme débonnaire, très touchant de gentillesse et de sincérité, qui s’inscrit lui aussi dans la tradition ancienne des personnages de théâtre. Sauf que ce garçon qui fait penser au Tanguy des années 2000 est résolument moderne, dans sa ville de Chelles, avec son accent de banlieusard décalé. Il court après un travail, signe d’une jeunesse à tort décrite comme non engagée, qui cherche à s’émanciper et trouver de quoi gagner son indépendance. C’est sur lui que toute l’histoire se tient, avec des personnages tout aussi drôles qui gravitent autour de lui, comme la monitrice d’auto-école, le nettoyeur nocturne ou la policière désinhibée. Chacun des interprètes joue sa carte sans tomber dans le ridicule. Ainsi, Emmanuelle Bercot confirme sa capacité à tout jouer, sans craindre d’habiter des personnages improbables.

Assurément, Baise-en-ville n’est pas le film de l’année 2026. Mais la comédie se laisse regarder très agréablement. Le spectateur passe un bon moment où il peut s’adonner au rire dans des scènes toutes aussi cocasses les unes que les autres. Le récit ne cède pas au rire gras, ni au grotesque. Filmé sans doute avec des moyens raisonnables, le long-métrage doit aussi beaucoup des dialogues très inventifs et un goût pour l’absurde assumé. On se souvient avec tendresse du délirant Grand Paris. Martin Jauvat confirme donc son talent de cinéaste original et de comédien joyeux, pétri d’humanité.