Bananas - Woody Allen - critique

Warf !
Le 8 juillet 2026
Un titre en forme de sourire pour 1h22 de délire.
- Réalisateur : Woody Allen
- Acteurs : Louise Lasser, Woody Allen, Sylvester Stallone , Carlos Montalban, Miguel Angel Suarez, René Enriquez
- Genre : Comédie
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Les Artistes Associés
- Editeur vidéo : MGM/United Artists
- Durée : 1h22mn
- Date de sortie : 3 mai 1972
Résumé : C’est en soutenant un pays sud-américain soumis a la dictature militaire que Fielding Mellish rencontre une jeune militante. Seulement, il n’est pas assez viril dans ses positions pour plaire a la belle.
Critique : Bananas ! Un titre en forme de sourire pour le film le plus désopilant de Woody Allen. Jeune New-yorkais complexé, obsédé et, déjà, psychanalysé, Fielding Mellish (Woody Allen) se retrouve embarqué par amour dans la folie révolutionnaire qui agite San Marcos, petit pays sud-américain. Engagement qui le portera quelque temps au pouvoir, le temps de s’en faire descendre par les autorités américaines au terme du procès le plus drôle de tous les temps. Car tout, ici, est prétexte au rire, et Woody Allen tire sur toutes les ficelles du genre, de la blague fine ou de potache au burlesque le plus pur, en passant par la comédie satirique (sa dénonciation de l’intrusion des médias dans la vie privée annonçait déjà le pire). Une heure et vingt-deux minutes de délire, inracontable, avec, cerise sur le gâteau, une apparition du jeune et méchant Sylvester Stallone qui ne s’appelait pas encore Rocky. Woody Allen transposait alors sur l’écran son univers déjanté créé au music-hall et ouvrait son film par un générique plus rigolo que celui qui, lettres blanches sur fond noir et air de jazz, signe aujourd’hui ses œuvres. Un changement de style à l’image du cinéma de l’artiste, qui a gagné en élégance, subtilité et beauté visuelle ce qu’il a perdu, à quelques exceptions près, en fraîcheur et grosse déconnade.
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Norman06 16 juillet 2009
Bananas - Woody Allen - critique
Woody première période. Ce n’est pas encore le grand auteur mais tout son univers est déjà installé.