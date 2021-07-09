Critique

CINÉMA

Benedetta - Paul Verhoeven - critique

Le 17 août 2025

Dans le sillage théologique de son chef-d’œuvre La Chair et le sang, Benedetta de Paul Verhoeven poursuit assez admirablement la question de la condition féminine et le rapport au corps au sein de l’extrémisme religieux, pire encore de la société féodale, comme vecteur social annihilant les individus. Un nouveau portrait de femme flamboyant de la part du Hollandais violent.

