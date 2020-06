Benni - Nora Fingscheidt - critique

Résumé : Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde.

Critique : On pourrait regarder cette petite fille comme une gamine agressive, sans pitié et détestable. Très vite, on perçoit à travers Benni la détresse d’une enfant rejetée par sa mère, qui crie sa colère d’un foyer à l’autre ou d’une chambre de psychiatrie à l’autre. En réalité, Benni représente le parcours de nombre d’enfants de l’aide sociale à l’enfance, qui ont subi la maltraitance de leurs parents et se battent pour trouver un peu de sens à leur existence. La rencontre entre cet auxiliaire de la vie scolaire, Micha, et Benni laisse penser que l’essentiel de toutes les mesures éducatives demeure l’amour. Car cette enfant, qui ne joue plus et passe ses journées à hurler et à lutter contre ses pulsions de rage, n’a qu’un seul besoin : celui de se sentir considérée et aimée, comme toutes les personnes de son âge.

Benni est un film rempli d’espoir. Il y a cette médecin psychiatre qui cherche à apporter une explication physiologique aux troubles de la petite, cette assistante sociale totalement dévouée pour lui trouver un foyer stable, cette assistante maternelle qui accueille des enfants difficiles, ou encore cette institutrice militante qui tente de donner la paroles et le savoir aux enfants, et naturellement, cet homme sombre, Micha, dont on perçoit à travers le bleu des yeux que lui-même a subi un parcours analogue. La protection de l’enfance ne se réduit pas à une somme de dispositifs administratifs. La réalisatrice montre avec brio qu’il s’agit d’abord d’une histoire de femmes et d’hommes et du pari que font certains pédagogues : ils croient en la possibilité d’amour et de vie de ces enfants meurtris.

Nora Fingscheidt dissèque le parcours institutionnel et psychique de cette petite fille à la façon d’une sociologue. Elle ne cherche pas à juger cette mère dépassée. Elle regarde les professionnels tenter d’inventer des solutions pour répondre à la détresse incommensurable de Benni. Tous les personnages sont sur le fil, jusqu’à l’horreur de la scène de la patinoire où la violence de la petite fille devient monstrueuse. Justement, la réalisatrice montre avec effroi la façon dont la carence affective peut détruire une personne, jusqu’à développer chez elle des comportements psychopathiques. Nora Fingscheidt ne condamne pas pour autant. Elle constate l’impensable. Ce qui compte plus que tout, c’est la constance des adultes qui se battent pour aider cette petite fille à continuer à tenir debout. On a alors envie de prendre soin d’elle, tout en mesurant qu’elle est capable du pire.

Il est impossible de finir ce propos sans parler de la prestation absolument incroyable de la toute jeune comédienne Helena Zengel. Elle donne vie à ce petit bout de gamine, totalement déstructurée par le manque affectif. Les crises qui se succèdent, parfois d’une implacable violence, brillent de sincérité et de justesse. La mise en scène précise et respectueuse accompagne la petite comédienne qui exprime toutes les couleurs possibles d’une enfant aussi abîmée. On a juste envie, en quittant ce film, d’applaudir des deux mains pour cette incroyable prestation.