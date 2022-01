Impardonnable - Nora Fingscheidt - critique

Résumé : A Vancouver, Ruth Slater (Sandra Bullock) est libérée après une longue peine de prison. Elle a rendez-vous avec Vincent Cross (Rob Morgan), son juge d’application qui lui explique les limites de sa libération.

Critique : Le retour à la liberté de Ruth n’est pas des plus simples. Elle est obligée d’habiter un foyer miteux aux règles strictes. On l’intègre sans ménagement dans une chambre avec quatre autres femmes qui ne lui font pas réellement bon accueil. Ayant appris la menuiserie en prison, elle pensait intégrer une entreprise où elle se croyait attendue. Seulement, son potentiel employeur a appris depuis la raison de sa détention et elle se fait alors vertement éconduire. Elle ne trouvera du travail que dans une usine où l’on débite du poisson à la chaîne.

Le plus bel atout de ce thriller, par ailleurs très bien ficelé, est l’interprétation impressionnante de Sandra Bullock : le visage dur et fermé, jamais maquillée, avec des vêtements fatigués, elle porte sur elle les vingt ans de prison qu’elle a effectués et que l’on imagine avoir été particulièrement difficiles. On comprend très vite qu’en toute illégalité, elle cherche à retrouver sa sœur qui n’était encore qu’une enfant qu’elle élevait seule quand elle a été arrêtée.

La fillette a été adoptée à l’époque et plus aucun contact n’a eu lieu depuis.

Ce polar, particulièrement sombre, doté d’une belle distribution, décrit un parcours marqué par le destin qui, parallèlement à l’intrigue, montre avec un certain réalisme, malgré quelques facilités de scénario, les difficultés de réinsertion rencontrées par une ex-détenue, ayant effectué une très longue peine de prison.

Nora Fingscheidt réalise ici son deuxième long métrage après Benni (2019) qui décrivait la vie d’une fillette traumatisée et agressive, prise en charge par les services sociaux allemands.